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Женщину-водителя оштрафовали на $400 за умные часы

Жительницу Канады оштрафовали на $400 за то, что она решила проверить время на Apple Watch, находясь за рулем.

Apple Watch

Водитель Виктория Эмброуз остановилась у светофора, когда полицейский заметил свет от электронного устройства в ее машине, пишет MacDigger.

Когда на светофоре загорелся зеленый, два автомобиля перед ней тронулись, а Виктория стояла на месте, пока сотрудник полиции не посветил фонарем в салон авто и не потребовал остановиться.

Законодательство Канады запрещает использовать любые электронные устройства во время вождения.

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Эмброуз попыталась защититься в суде и сказала, что лишь хотела проверить время.

Однако суд посчитал, что девушка лжет и посмотреть время можно было бы гораздо быстрее.

По мнению судьи, Apple Watch так же сильно отвлекают водителя, как и другие мобильные устройства.

– Это то же самое, что и смартфон, привязанный скотчем к запястью, – отметил он.

Ранее в США пассажирку самолета Delta Air Lines оштрафовали за бесплатное яблоко.

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