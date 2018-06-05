Новый BMW X5 без камуфляжа – первые снимки

BMW X5 нового поколения, скорее всего, будет готов к Парижскому автосалону.

В сеть попали первые фото BMW X5 нового поколения. Опубликовало их издание Авторевю.

У BMW X5 2019 знакомый профиль, а вот передняя часть выглядит свежо и по-новому. Увеличенная в размерах решетка радиатора и узкие диодные фары выдержаны в стиле младшего BMW X3. Обращают на себя внимание и продолговатые фонари.

Новый БМВ Икс-5 построен на модульной платформе CLAR. В конструкции использовано больше алюминия, а потому кроссовер станет легче.

Скорее всего, BMW X5 получит виртуальную панель приборов, а перечень опций пополнят система полуавтономного вождения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Выход BMW X5 ожидают на Парижском автосалоне. Фото: autoreview.ru.

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Ожидается, что кроссовер БМВ получит бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (252 л. с.), 3,0 л (340 л. с. и 4,4 л (462 л. с.), а также турбодизели объемом 2,0 л (231 л. с.) и 3,0 л (265 и 320 л. с.). Со временем появятся 600-сильный X5 M и подзаряжаемый гибрид BMW.

К слову, ранее компания BMW показала видео с тестов BMW X5.