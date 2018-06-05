Первые официальные фото заряженной Audi Q8

В сети появились первые фотографии серийной версии новой модели Audi — большого кроссовера Q8.

Об этом сообщает Car Diagram.

Audi Q8 построен на новой платформе, которая лежит в основе Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. По размерам машина почти до сантиметра соответствует Q7.

Кроссовер будут предлагать с дизелями V6, а также шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми моторами, разработанными совместно с Porsche. На первых порах ожидаются только двигатели с традиционным турбонаддувом, но позже появятся и варианты с электронаддувом.

Появится у модели и гибридные силовые установки — на базе дизельного и бензинового мотора. Первый вариант уже используется на Audi Q7 e-tron TDI Quattro и состоит из 250-сильного двигателя, 126-сильного электромотора и литий-ионной батареи на 17,3 киловатт-часа.

Про вторую установку пока ничего неизвестно. Предполагается, что это может быть бензиновый турбомотор 3.0 TFSI с электронаддувом и электромотор. Суммарная мощность – 476 лошадиных сил.

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Не исключено появление и модификации с индексом SQ8, которая получит трехнаддувный дизель V8 объемом четыре литра и мощностью 435 лошадиных сил. Такой же агрегат используется на Audi SQ7.

Помимо обычной версии кроссовера, в линейке марки может появиться и “заряженная” модификация — SQ8.

Вероятно, такой автомобиль оснастят четырехлитровым дизелем V8 с двумя турбинами и электрическим нагнетателем. На SQ7 агрегат выдает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.













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