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В Украине выставили на аукцион Ferrari должника алиментов

Авто Ferrari арестовали за долг по алиментам в размере 245 тысяч гривен.

Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион Ferrari должника по алиментам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Стартовая цена за Ferrari 456 GT 1998 года выпуска –  2 157 659 гривен. Аукцион по продаже машины состоится 2 июля.

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В Украине выставили на аукцион Ferrari должника алиментов / 2 фотографии

Долг по невыплате алиментов составил 245 тысяч гривен. Отец не платил своему ребенку с 2016 года.

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Отмечается, что арест на имущество был наложен 8 декабря 2017 года.

Напомним, должники алиментов с 6 февраля, в соответствии с законом об усилении ответственности за неуплату алиментов, не смогут выехать за пределы Украины и водить транспорт.

 

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