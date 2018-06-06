Мужчина нашел в авто трехметровую ядовитую кобру

В Китае мужчина заметил под панелью приборов в своем авто живую королевскую кобру длиной почти в три метра.

В Китае местный житель пошел в продуктовый магазин, оставив автомобиль поблизости. И когда вернулся с пакетами, заметил в салоне змею, сообщает CNN.

Мужчина сразу вызвал полицию, а копы подключили к опасной миссии специальный отряд SWAT.

Когда спецслужбы прибыли на место, ядовитая рептилия заползла под панель приборов, усложнив операцию по ее удалению.

Опасного пресмыкающегося таки достали из микроавтобуса. Выяснилось, что это была королевская кобра длиной почти в три метра.

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Отметим, что королевская кобра – один из самых опасных пресмыкающихся на планете.

Ранее американец обнаружил под капотом своего авто 23 килограмма сосновых шишек, которые наносили туда белки.

Фото: Кадр из видео CNN