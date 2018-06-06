Массовая фальсификация: в Украине аннулируют регистрацию почти 3 тыс. авто

2,8 тыс. автомобилям Volkswagen Golf Sportwagen с дизельными двигателями аннулируют регистрацию.

Их уже успели растаможить и распродать, как выяснилось, что далеко не все документы на них были чистыми, поэтому регистрацию всей партии автомобилей аннулируют, пишет AUTO-Consulting.

В пресс-службе Порше Украина сообщили, что со стороны компании могли быть нарушены процедуры в процессе оформления сертификата на указанные автомобили, но подчеркивают, что несоответствия не касаются нормы выбросов.

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В пресс-службе Главного сервисного центра МВД заявили, что в сертификатах на эти автомобили были обнаружены неточности, через которые они недействительны.

Начальник Главного Сервисного Центра МВД Владислав Крыклий сообщил, что на основании этих фактов будет аннулирована регистрация всей партии автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen. Произойдет это в ближайшее время.

После этого будет возможна их повторная регистрация в Территориальных сервисных центрах МВД, но уже при наличии полного пакета документов и действительного сертификата соответствия. Аннулирование регистрации будет проведено в базе данных, а это значит, что эксплуатация такого авто запрещена законом. Наличие на машине государственных номерных знаков от этого не спасает.

Ранее Факты ICTV писали, что в Германии за 5000 евро существует большой выбор б/у машин, отличающихся хорошей надежностью.