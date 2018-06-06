Tesla показала новый тизер кроссовера Model Y

Компания Tesla показала очередной тизер новой модели, которая будет называться Model Y.

Изображение было продемонстрировано на ежегодном собрании акционеров американского производителя, пишет Motor.

Новинка будет представлять собой компактный электрический кроссовер.

Предполагается, что автомобиль получит шасси “бюджетного” электрокара Model 3 и поднимающиеся вверх двери типа “крыло сокола”, которые также используются на Model X.

В оснащение кроссовера также войдет усовершенствованная система автопилота. Компьютер, отвечающий за его работу, станет в 40 раз производительнее версии, используемой на нынешних серийных машинах марки.

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Илон Маск заявил, что премьера Tesla Model Y должна состояться 15 марта следующего года.

Напомним, Илон Маск рассказал про Tesla Model 3.