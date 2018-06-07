Тест-драйв Renault Koleos: семейный формат

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал новый кроссовер Renault Koleos.

Второе поколение Renault Koleos представили мировой публике в 2016 году на автосалоне в Пекине, а в ноябре прошлого года состоялся его украинский дебют.

Renault Koleos построен на той же платформе Renault-Nissan (CMF), что и Nissan X-Trail, который обновился и недавно побывал у нас на тест-драйве. К слову, “младший брат” Renault Kadjar также построен на этой платформе.

В Украине Renault Koleos предлагается в одном варианте компоновки – дизельный двигатель 2,0 л мощностью 177 л.с., бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT и полный привод ALL MODE 4×4-i.

Цена на Renault Koleos в базовой комплектации Life составляет примерно $35,5 тыс.

Максимальная комплектация Intense обойдется примерно в $41,7 тыс.

На тест-драйве в Фактов ICTV побывал Renault Koleos в максимальной комплектации Intense да еще и с рядом дополнительных опций.



Дизайн

Внешне Renault Koleos значительно отличается от своего предшественника, дизайн которого вызывал много споров и вопросов.

Теперь это солидный, представительный кроссовер, который выполнен в фирменном стиле французов с “автографом” дневных ходовых огней С-Shape, множеством хрома и большим ромбом на радиаторной решетке.

Салон

В интерьере нового Renault Koleos читаются уже привычные черты последних моделей Renault, таких как Renault Megane Sedan / Hatchback, Renault Espace, Renault Kadjar, которые ранее побывали на тест-драйве у Факты ICTV.

Доступ в салон бесключевой, а ключ выполнен в присущем для французов стиле – ключ-карты. Она стильная, красивая, панели можно менять, но пластик очень восприимчив к царапинам и быстро затирается.

Панель приборов видоизменяется в привычных для Renault четырех стилях.

Также есть возможность изменить цветовое оформление в салоне. Это интересное решение и позволяет освежить автомобиль или подстроить атмосферу под свое настроение.

На руле компактно вместилось кнопочное управление круиз-контролем, бортовым компьютером и телефоном. Руль удобной формы, регулируется по высоте и вылету механически, а также оснащен подогревом.

Мультимедиа вынесена на подрулевой модуль, который хорошо знаком владельцам Renault.

Сидения водителя и переднего пассажира оснащены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, а вот памяти положения сидений нет. У водителя есть возможность регулировать поясничный подпор, что удобно в дальних поездках.

На центральной панели размещен вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы R-Link2 диагональю 8,7″, в который перенесли управление основными функциями и настройками автомобиля.

С одной стороны, удобно ведь меньше кнопок, а с другой стороны, на ходу тяжело управлять сенсорным дисплеем. Мне было бы удобнее, если бы управление дублировалось каким-то джойстиком или модулем.

Также, мне не удалось найти оптимальные режимы яркости центрального дисплея и панели приборов день/ночь, при которых бы они не тускнели днем и не были слишком яркими ночью. Регулировка яркости с изменением режима наружного освещения есть, но приходится всегда вносить корректировки. Особенно, если в светлое время суток ездишь с включенным ближним светом фар.

“Домашнюю страницу” дисплея можно формировать самому и выводить необходимые пункты подменю. Сам “планшет” не тормозит, работает живо и исправно.

Климат-контроль в Renault Koleos двухзональный и также удобный в пользовании.

Спереди есть небольшой органайзер с подстаканниками и шторкой под рукой у водителя.

Подстаканники, кстати, с подогревом и охлаждением, который подвязан под климат-контроль.

Подлокотник регулируется по вылету, сам по себе довольно вместительный.

В подлокотнике расположено два выхода USB, AUX и разъем под SD-карту. Удобно, можно подзарядится и послушать музыку со своего носителя. По Bluetooth вопросов нет, все конектится и работает исправно.

На втором ряду сидений места валом, в прямом смысле – очень много. Пространства над головой и для ног достаточно.

Есть подлокотник, в котором запрятаны кнопки включения подогрева сидений, а также два разъема USB в тыльной стороне водительского подлокотника. Это позволяет подзарядится и пассажирам сзади.

Ехать втроем также можно, на дальние дистанции в том числе.

Еще больше визуального объема придавала панорамная крыша со сдвижным люком, которая в Renault Koleos доступна в качестве допопции.

Багажник большой, его объем составляет 505 л с полнорозмерной запаской, а со сложенным задним рядом объем увеличивается до 1 777 л. Влезет все и даже больше! 🙂

Кроме этого, есть различные органайзеры для крепления багажа, которые можно доустановить.

Крышка багажника оснащена электроприводом, что удобно учитывая ее размеры.

Также, в нашей версии Renault Koleos был оснащен сцепным устройством с электроприводом, который автоматически складывался/раскладывался после нажатия на кнопку в багажнике.

Город



Компоновка 2,0-литрового турбодизельного мотора и вариатора X-Tronic CVT уже знакома нам из предыдущих версий. Мощность двигателя составляет 177 л.с. (3 750 об.мин.), а максимальный крутящий момент 380 Нм (2 000 об.мин.)

Эта парочка не особо любит резкие старты, ускорения и динамическое вождение, им более подобает спокойный стиль вождения. Для фанатов гонять такой формат наверняка не понравится, а вот для семейных нужд и размеренной динамики очень даже подойдет. Линейные и плавные разгоны – это то, что Renault Koleos делает с удовольствием.

Renault Koleos весом 1,8 т разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с. Для “паровоза” таких размеров неплохо, как по мне.

Размеры Renault Koleos заставляют быть осторожным на тесных улочках и парковах, но благо есть парковочные датчики, система автоматической парковки и камера заднего вида.

Габаритные размеры:

Длина 4 672 мм

Ширина (с учетом зеркал) 2 063 мм

Высота 1 678 мм

Колесная база 2 570 мм

Клиренс 210 мм

Аппетиты у коренастого Renault Koleos умеренные, в городском ритме и режиме ECO мне удалось выйти на расход топлива в городе 7,9-8,1 л/100 км.

Рулевому управлению Renault Koleos, как по мне, немного не хватает остроты и информативности, что создает ощущения управления большой яхтой. 🙂

Спереди в Renault Koleos установлена подвеска типа MacPherson, а сзади – независимая многорычажная.

Подвеска у “француза” справляется с нашими ямами, но я ожидал, что Renault Koleos будет немного мягче на неровностях.

Renault Koleos оснащен системой полного привода ALL MODE 4×4-i имеет три режима: 2WD, АUTO и LOCK .

2WD – предназначен для вождения по асфальтированной сухой дороге и в этом режиме крутящий момент передается только на передние колеса.

АUTO – в этом режиме система автоматически распределяет крутящий момент между осями в зависимости от состояния дорожного покрытия.

LOCK – режим постоянного полного привода, который подойдет для бездорожья.

Как раз на мокром песке мы и проверили полноприводные возможности нового Renault Koleos.

Главный вывод – легкое бездорожье по зубам, а клиренс 210 мм и углы свеса позволяют не переживать за целостность автомобиля. Нашу зиму и выезды на пикники он переживет с легкостью. Ехать ли на нем в болото? Ну как сказать, попробовать можно, но главное вовремя остановиться и почувствовать грань. 🙂

Трасса

Renault Koleos предназначен для путешествий и готов к заездам на дальние дистанции. Пространство в салоне, в багажнике и функционал автомобиля это позволяют. С эргономикой также порядок.

Разъемы для зарядки смартфонов, ниши для мелочи, подстаканники, подлокотники – все на месте.

На трассе Renault Koleos ведет себя уверенно. В салоне на загородных скоростях комфортно и тихо благодаря системе шумоподавления, которая реализована посредством аудиосистемы BOSE.

Кстати, аудиосистема отличная, включает в себя 12 динамиков и сабвуфер.

Расход топлива на трассе у меня составлял 6,5-7,0 л.

Итог

Большому кораблю – большое плавание. Этот круизный лайнер готов выполнять все прихоти семьи. Renault Koleos размеренный, солидный семьянин, который предпочитает соответствующий стиль вождения.

Двигатель экономичный работает с КПП слажено, но эта парочка не любит резких стартов и гоночных заездов. Подвеска иногда кажется жестковатой на наших дорогах.

Автомобиль просторный и с вместительным багажником, который позволяет перевозить груз на все случаи жизни.

Салон современный, многофункциональный и его можно адаптировать под свое настроение.

Решать, как всегда, Вам. 🙂















































Тест-драйв Renault Koleos: семейный формат / 24 фотографий

Олесь Куница