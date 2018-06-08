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Крещатик перекроют из-за медиков: когда и на сколько

В связи с проведением мероприятий по случаю Дня медицинского работника завтра, 9 июня, в Киеве ограничат движение транспорта по Крещатику – с 00.00 до 19.00.

Об этом сообщает КГГА.

9 июня с 9.00 до 19.00 на улице Крещатик (от Богдана Хмельницкого до Прорезной) пройдет праздничное мероприятие по случаю Дня медицинского работника 2018 под лозунгом Киевские медики за здоровый образ жизни…Во время подготовки и проведения мероприятия движение транспортных средств будет запрещено на указанном участке с 00.00 до 19.00, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу столичные медики соберутся на большой забег – единой колонной они пробегут по Крещатику символические 500 метров.

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Кроме этого, в тот же день возле здания КГГА с 9.00 до 18.00 будут установлены палатки, в которых все желающие смогут пройти элементарные обследования: измерить сахар в крови, вес, артериальное давление, объем талии, проверить родинки и т.д.) и получить консультации врачей.

Кстати, движение транспорта по Крещатику было перекрыто до 30 мая из-за проведения в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА.

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