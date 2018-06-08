Ввоз нерастаможенных авто: в Раде заговорили о налоге на старость

В Верховной Раде Украины разработали несколько законопроектов, предусматривающих новые ставки по ввозу нерастаможенных авто.

Если один из разработанных законопроектов примут, то владельцев машин из заграницы ждет так называемый налог на старость.

Один из законопроектов разработал комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, другой – группа депутатов, среди которых – парламентарий Роберт Горват. Первый из них должны зарегистрировать в Раде в ближайшее время, пишет Автоцентр.

– Это временный метод, и он неправильный. Почти нигде в странах Европы и мира никто этого не делает. Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за “старость”. Чем больше он загрязняет атмосферу – тем больше он должен платить, – заявил Горват.

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Нардеп подчеркнул, что он против идеи ограничивать ввоз автомобилей в соответствии с экологическими стандартами. А если же ни один из проектов Закона не будет принят, депутаты продлят действие закона №1389-19 (проект 3251 от 07.10.2015), согласно которому до конца этого года установлены льготные ставки акцизного налога на импортные б/у ТС.

Напомним, в Раде назвали новые ставки для растаможивания автомобилей на еврономерах.