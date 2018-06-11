Пьян или трезв? Новый сервис Uber для водителей такси

Компания Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, которая сможет распознать, трезвый ли человек, заказывающий такси.

Об этом пишет The Verge.

Разработкой проекта занимается команда Trust & Safety. Они работают над специальным алгоритмом, который будет определять нетрезвых клиентов по несколькими факторами:

как быстро клиент печатает;

сколько у него при этом ошибок;

насколько метко они попадают на кнопки;

как быстро передвигаются;

как держат телефон;

как часто он выпадает из рук.

Нейросеть синхронизируется с приложением Uber и отправляет водителю предупреждение.

Uber уверяет, что отказываться от этих заказов водители не будут. С помощью этой системы компания хочет сделать поездку комфортной как для пассажира так и для водителя. Также перевозчик хочет научить водителей, как правильно действовать, если услугой хочет воспользоваться нетрезвый.

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К слову, ранее Amazon запустила доставку товаров в багажники автомобилей без водителей.