Пьян или трезв? Новый сервис Uber для водителей такси

Компания Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, которая сможет распознать, трезвый ли человек, заказывающий такси.
Об этом пишет The Verge.
Разработкой проекта занимается команда Trust & Safety. Они работают над специальным алгоритмом, который будет определять нетрезвых клиентов по несколькими факторами:
- как быстро клиент печатает;
- сколько у него при этом ошибок;
- насколько метко они попадают на кнопки;
- как быстро передвигаются;
- как держат телефон;
- как часто он выпадает из рук.
Нейросеть синхронизируется с приложением Uber и отправляет водителю предупреждение.
Uber уверяет, что отказываться от этих заказов водители не будут. С помощью этой системы компания хочет сделать поездку комфортной как для пассажира так и для водителя. Также перевозчик хочет научить водителей, как правильно действовать, если услугой хочет воспользоваться нетрезвый.
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К слову, ранее Amazon запустила доставку товаров в багажники автомобилей без водителей.