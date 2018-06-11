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Что будет с ценами на бензин: прогноз экспертов на июнь

Эксперты склоняются к мнению, что пока гривна стабильна, цены на бензин тоже не изменятся.

Об этом пишет Сегодня.

– В мае все перепугались, когда цена нефти достигла $80 за баррель. Но за последние две недели цена упала до $73-75 и это заставило некоторые сети снизить цены на заправках. Поэтому сейчас такая стабилизация цен. И то, что парламент принял закон об Антикоррупционном суде, дает надежду, что будет внешнее финансирование и курс доллара сохранится. Поэтому цены должны быть стабильными, – прогнозирует директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам аналитика UPECO Александра Сиренко, сейчас дефицита на рынке нет, поэтому есть надежда, что цены на нефть пойдут вниз.

– Если нефть будет стоить столько же, то повышение цен может быть незначительным или вовсе остаться на текущем уровне, – соглашается соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В свою очередь, директор специальных проектов Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев рассказал, что в случае подорожания нефти на 1% через две недели цена на бензин вырастает на 10 копеек за литр, а если доллар дорожает на одну гривну, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек.

Читайте: В Украине снова подорожали бензин и газ: почему и что будет дальше

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как экономить на бензине и обслуживании авто.

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