Первые изображения BMW Z4 2019 дают понять, что в новом кабриолете вернут мягкую крышу из ткани.

В сети появились первые изображения BMW Z4 2019. Патентные рисунки новинки опубликовало издание Autoweek.

Новый родстер БМВ третьего поколения дебютирует 26 августа на шоу ретро-авто в Пеббл-Бич (Калифорния).

Новая BMW Z4 по дизайну очень напоминает предсерийный концепт-кар, показанный в прошлом году. У нее схожие овальные фары и штампованные линии на боковинах. Интересно, что кабриолету вернули мягкую тканевую крышу вместо металлической.







Новая BMW Z4 2019: кабриолету вернули мягкую крышу / 4 фотографии

BMW Z4 2019 делит платформу с будущим купе Toyota Supra. Заднеприводной кабриолет БМВ будут оснащать 2,0-литровой турбочетверкой на 252 л. с. и 3,0-литровой шестеркой с турбонаддувом мощностью 360 л. с.

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Покупатели смогут выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП. Более мощная версия получит электронный задний дифференциал.

Напомним, в сети появились первые снимки BMW X5 без камуфляжа.