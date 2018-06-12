Видеофиксация нарушений ПДД в Украине – цена

Для введения автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения необходимо более 1,1 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты от 11 июня по результатам аудита Национальной полиции, который проводили с 7 декабря 2017 по 1 марта 2018 года.

Одним из приоритетных направлений деятельности Нацполиции является обеспечение безопасности дорожного движения. Этому должно было способствовать введение видеофиксации на дорогах.

Однако система до сих пор не внедрена из-за недостаточности средств и отсутствия нормативных актов, определяющих технические требования к системе фиксации, порядок учета ДТП.

По расчетам специалистов МВД и Нацполиции, для введения в Украине автоматической фото- и видеофиксации нарушений в целом необходимо более 1,1 млрд гривен.

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Для создания и введения в эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и программного обеспечения к ней необходимо 317,7 млн гривен.

Для обследований комплексной системы защиты информации объектов и программного обеспечения этой системы необходимо 29,3 млн гривен.

На приобретение и ввод в эксплуатацию соответствующего компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также мобильных комплексов автофиксации и транспортных средств для их размещения нужны 118,7 млн гривен.

Для приобретения и ввода в эксплуатацию стационарных и передвижных комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения 643 млн гривен.