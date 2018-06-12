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Евробляхи в Украине: кто решит вопрос и какие сроки

В Раду направили проект постановления, что позволит Кабмину решить проблему неконтролируемого ввоза в Украину бывших в употреблении автомобилей.

На рассмотрение налогового комитета ВР был направлен проект постановления, имеющего название О принятии неотложных мер для решения проблемы неконтролируемого ввоза на территорию Украины бывших в употреблении автомобилей, пишет Автоцентр.

Внесенный проект предполагает, что в соответствии со статьями 91 и 113 Конституции Украины, Кабинету Министров поручается в месячный срок со дня принятия этого Постановления решить проблему не контролируемого ввоза на территорию Украины автомобилей бывших в употреблении, их оборота и использования без проведения государственной регистрации.

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В соответствии с пояснительной запиской к данному Постановлению, говорится, что ввоз в Украину “нерастаможенных” автомобилей на иностранных номерах не только приводит к колоссальному недополучению бюджетом таможенных платежей и сборов, но и серьезно ухудшает уровень безопасности на дорогах.

К слову, в Верховной Раде Украины также разработали законопроект, предусматривающий введение налога на старость для нерастаможенных авто.

Фото: УНИАН

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