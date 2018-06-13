Маск массово увольняет сотрудников Tesla

Основатель Tesla Илон Маск намерен сократить 9% сотрудников, а это 4,1 тис. человек.

Об этом говорится в письме Маска персоналу Tesla, которое предприниматель опубликовал в Twitter.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 июня 2018 г.

Сокращение штата должно снизить расходы компании и вывести ее в прибыль.

Маск заверил, что сокращение сотрудников не повлияет на достижение показателей по производству Model 3.

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Как отмечает канал CNBC, на данный момент в Tesla работают около 46 тысяч человек. Таким образом, в результате сокращения компанию покинут более четырех тысяч сотрудников.

Ранее Факты ICTV писали, что электромобиль Tesla Model 3 будет оснащен двумя двигателями.