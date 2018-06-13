Тест-драйв Citroen C3 Aircross: яркий хипстер

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал переднеприводный кросовер Citroen C3 Aircross.

Городской кроссовер Citroen C3 Aircross был представлен в июне 2017 года в Париже, а в декабре уже добрался до Украины.

На выбор для отечественных покупателей предлагается два бензиновых двигателя и один дизельный.

Атмосферный бензиновый двигатель PureTech 82 объемом 1,2 л (82 л.с./118 Нм) комплектуется исключительно с 5-ступенчатой МКПП.

Турбированный бензиновый двигатель PureTech 110 объемом 1,2 л (110 л.с./205 Нм) предлагается в паре исключительно с 6-ступенчатой АКПП.

Дизельный двигатель Hdi 92 объемом 1,6 л (92 л.с./230 Нм) комплектуется исключительно 5-ступенчатой МКПП.

Все версии кроссовера доступны только с передним приводом.

На выбор есть три варианта комплектации: LIVE, FEEL, SHINE.

Citroen C3 Aircross с двигателем PureTech 82 и МКПП в начальной комплектации LIVE обойдется примерно в $ 17,7 тыс.

Citroen C3 Aircross с двигателем PureTech 110 и АКПП в максимальной комплектации SHINE обойдется примерно в $ 22,8 тыс.

Факты ICTV провели тест-драйв самой дорогой версим Citroen C3 Aircross PureTech 110 с АКПП в комплектации SHINE и с рядом дополнительных опций.

Дизайн

Citroen всегда отличался оригинальным дизайном и C3 Aircross не стал исключением. Citroen C3 Aircross выполнен в стиле своего младшего брата хетчбэка Citroen C3 и внешне очень похож с ним.

Citroen предлагает 90 комбинаций персонализации C3 Aircross. Есть возможность двухцветового оформления кузова, четыре различных цветовых пакета, оригинальные решения, такие как задние стойки в стиле жалюзи “Venetian blind” и прочее.

Передняя оптика разделена на три блока – ходовые огни, фары головного цвета и противотуманные фары.

Сзади – выступающие за контур кузова 3D фонари.

По периметру нижней части кузова Citroen C3 Aircross защита из неокрашенного пластика, которая позволяет безопасно чувствовать себя вне асфальта.

Салон

Салон также предлагает различные варианты персонализации, а именно – 5 пакетов оформления.

Все варианты предусматривают тканевый салон, который приятный на ощупь, но не очень практичный, особенно его светлые версии. Тканевая вставка также присутствует и на торпедо.

В нашей комплектации оранжевые части кузова дополняли элементы салона, окрашенные в такой же цвет. Оформлено все стильно, вопросов нет.

В целом салон выполнен из качественных материалов, но хватает и довольно бюджетного пластика.

Сидение водителя оснащено механическими регулировками, подогревом и откидным подлокотником. Боковая поддержка достаточная, сидения удобные, но мне показалась коротковатой нижняя часть кресла, из-за чего ноги были частично “в воздухе”.

С ростом 1,87 м я так и не смог идеально устроится за рулем Citroen C3 Aircross именно по этой причине.

Руль удобный, на него вынесено управление бортовым компьютером телефоном и медиа. Под рулевым колесом отдельно вывели блок управления круиз-контролем.

Панель приборов понятная – два “колодца” и экран бортового по центру.

Над панелью приборов есть выдвижной проекционный дисплей, который помогает считывать информацию первой необходимости, не отрывая взгляда от дороги. Проверено – удобно и безопасно.

По центру торпеда расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая поддерживает Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink, что позволяет использовать приложения телефона совместно с системой.

Слушать музыку, выводить навигацию, синхронизировать контакты и прочее гораздо удобнее, когда все выведено на мультимедийный экран.

На экран также перенесено управление большинством систем автомобиля, что, лично мне, показалось не очень удачным решением. Управлять на ходу сенсорным “планшетом” не удобно, это отвлекает от дороги. Джойстик или кнопочное управление здесь бы не помешало, как минимум для климат-контроля.

Кроме этого, в Citroen C3 Aircross есть беспроводная зарядка и одно USB “гнездо”. USB портов хотелось бы больше. Да, есть беспроводная зарядка, но все ли смартфоны ее поддерживают?

У пассажира есть небольшая полка на торпедо, а подстаканники вынесены в дверные карты, где еще расположены карманы для бутилированной воды. Хотелось бы больше ниш для мелочи.

Сборка качественная, грубых погрешностей за время теста я не заметил, но незначительные “сверчки” все же проскакивали от трений пластика в обшивке багажника.

Задний ряд сидений регулируется по вылету и по углу наклона спинки. Это удобно и является изюминкой Citroen C3 Aircross. Есть откидной подлокотник с подстаканниками и доступ к багажному отсеку.

Также в нашей версии были установлены шторки на задних окнах. Места для головы и ног достаточно, но втроем на “дальняк” ехать будет не очень удобно. Посредине есть небольшой тоннель и пластиковая консоль между передними сидениями.

Багажник вместительный с возможностью регулировки высоты фальшпола. Спинки заднего ряда можно сложить и получить ровный пол, если фальшпол установлен в крайнем верхнем положении.

Объем багажника с (запасным колесом) составляет 410 л, а с ремкомплектом 520 л.

Кроме спинок второго ряда, также можно сложить спинку переднего пассажира. Тоже, своего рода опциональная изюминка.

Город

Наш тестовый Citroen C3 Aircross оборудован турбированным бензиновым двигателем 1,2 л, мощностью 110 л.с. / 5 500 об.мин и максимальным крутящим моментом 205 Нм / 1 500 об.мин.

Этот силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатым автоматом EAT6. К слову, эта же парочка устанавливается на Citroen C3.

И если у “малыша” хетчбэка двигатель и КПП демонстрируют отличную динамику и прыткость, то у “большого брата” Citroen C3 Aircross они ведут себя скромнее. Не маленький Citroen C3 Aircross явно не будет претендовать на роль спорткара, но и особого дискомфорта и недостатка мощности не ощущается. Есть режим Sport, он помогает взбодрить КПП и двигатель при необходимости. Также есть зимний режим КПП, который обозначен снежинкой.

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Подвеска сбитая, упругая и в меру жесткая. Неровности, ямы и лежащих полицейских Citroen C3 Aircross проезжает без ощутимых потерь комфорта. Спереди установлена McPherson, а сзади полузависимая балка.

Для облегчения парковки Citroen C3 Aircross, пышные формы которого иногда заставляют осторожничать, здесь установлена камера заднего вида и парковочный ассистент.

Габаритные размеры:

Длина 4 154 мм

Ширина (с учетом зеркал) 1 976 мм

Высота 1 637 мм

Колесная база 2 604 мм

Клиренс 175 мм

Ассистент помогает с параллельной и перпендикулярной парковкой, а также с выездом с паркоместа. Удобная опция, но к алгоритму работы и условиям срабатывания системы нужно привыкать.

Полного привода в Citroen C3 Aircross нет, но есть система “Grip Control” состоящая из нескольких режимов, которые в зависимости от местности или погодных условий адаптируют работу двигателя, КПП и ESP. Переключатель режимов находится на центральной консоли. Полный привод это не заменяет и лишь приспосабливает Citroen C3 Aircross к дорожному покрытию.

Клиренса в 175 мм вполне хватает для города и пикника.

Также, в Citroen C3 Aircross есть система помощи при старте в гору и во время спуска с горы, которые предотвращают откат автомобиля и упрощают движение с горки. (HADC)

В добавок, есть система предупреждения о столкновении, система экстренного торможения в городском цикле (Active Safety Brake) и система контроля “мертвых зон”.

В городе расход топлива у меня составлял – 9,0 л / 100 км. Это не мало, как для 1,2-литрового двигателя.

Трасса

Загородные трассы и дальние поездки по душе Citroen C3 Aircross, в котором удобно вместится семья с малышами или компания друзей. Регулировки второго ряда и просторный багажник позволяют рассматривать француза, как надежного партнера в дальних поездках.

Citroen C3 Aircross чувствует себя комфортно на трассе на скорости 120-130 км/ч.

Обгоны и ускорения на нем выполнять безопасно, но не стоит забывать, что под капотом всего-то 1,2 л и нужно трезво оценивать его возможности.

В салоне на загородных скоростях мне показалось немного шумно, возможно всему виной большая площадь остекления, к которой прибавилась и панорамная крыша со сдвижным люком.

В Citroen C3 Aircross есть круиз-контроль (не адаптивный) с ограничителем скорости и система распознавания дорожных знаков.

Также, на трассе удалось проверить автоматический режим переключения света фар ближний/дальний. Удобно, но все же, я предпочитаю делать это вручную. 🙂

Не зеваать за рулем позволяет система контроля за полосой движения, которая сигнализирует про непреднамеренный съезд со своей полосы.

Расход топлива на трассе во время тест-драйва на меня составлял 6,5 л л на 100 км.

Итог

Дизайн на любителя, но однозначно не оставит без внимания окружающих. Салон полон интересных решений, которые местами понравились, а местами оказались не очень практичными. Красота требует жертв. 🙂

Двигатель, КПП и расход топлива – всего в меру достаточно, но расход не малый.

Полного привода нет, но нужен ли он Citroen C3 Aircross?

Салон удобный, просторный и трансформируемый под ваши нужды. Багажник функциональный и также может приспособиться под ваши прихоти и груз.

Ценник на “старте” – $17,7 тыс.

Заслуживающий внимания автомобиль, как по мне. Решение, как всегда, за Вами. 🙂









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Тест-драйв Citroen C3 Aircross: яркий хипстер / 20 фотографий

Олесь Куница