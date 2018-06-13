Топ-10 самых доступных новых авто в Украине

Стартовая цена на новые бюджетные автомобили в Украине выросла на 27% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня, чтобы стать владельцем нового авто, нужно иметь не менее 190 тыс. гривен, пишет autoconsulting.com.ua.

Самым доступным авто 2018 года стал запорожский ZAZ Sens. Правда, прошлом году он был вторым по доступности. Зато, по сравнению с 2017 годом, Sens подорожал меньше, чем на 8 тыс. грн.

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Вот как выглядит топ-10 самых доступных авто в Украине.

ZAZ Sens – 190 400 грн

Lada Granta – 227 157 грн

Ravon R4 – 259 035 грн

Great Wall C30 – 270 000 грн

Ravon Gentra – 287 400 грн

Geely Emgrand 7 – 299 900 грн

Chery Tiggo 2 – 305 253 грн

Peugeot 301 – 309 000 грн

GW Haval M4 – 310 750 грн

Citroen C1 – 312 000 грн

Напомним, Факты ICTV писали о 5-ке самых популярных б/у авто в Украине.