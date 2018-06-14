До 80 км/ч! Где в Киеве могут увеличить скорость движения (СПИСОК УЛИЦ)

На 22 улицах Киева в период с 1 апреля до 1 ноября могут разрешить скорость движения до 80 км/ч.

Соответствующий проект решения согласовали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы, сообщает КГГА.

По результатам проведенного анализа было определено 22 улице в Киеве, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

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В частности увеличить скорость движения могут на участках:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта Киев) (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса);

просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);

ул. Борщаговская;

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, осенью в МВД предложили ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, увеличить штрафы и наказания, а также изменить порядок выдачи прав.