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До 80 км/ч! Где в Киеве могут увеличить скорость движения (СПИСОК УЛИЦ)

На 22 улицах Киева в период с 1 апреля до 1 ноября могут разрешить скорость движения до 80 км/ч.

Авто

Соответствующий проект решения согласовали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы, сообщает КГГА.

По результатам проведенного анализа было определено 22 улице в Киеве, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

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В частности увеличить скорость движения могут на участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
  • просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта Киев) (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса);
  • просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);
  • ул. Борщаговская;
  • просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, осенью в МВД предложили ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, увеличить штрафы и наказания, а также изменить порядок выдачи прав.

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