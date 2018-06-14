Евробляхи в Украине: раскрыта новая схема ввоза авто

Ввезти авто на европейской регистрации в Украину люди пытаются с помощью фальшивых документов.

В Украину люди пытаются ввезти авто на европейской регистрации, используя фиктивные поручения, заявляют таможенники, пишет 24tv.

В зоне деятельности Волынской таможни ДФС участились попытки граждан ввезти легковые автомобили на польской регистрации по фиктивным нотариальным доверенностям. В частности, только в течение недели должностными лицами управления противодействия таможенным правонарушениям было зафиксировано три таких факта.

Житель Волыни, пересекая границу через пункт пропуска Ягодин на Volkswagen Passat, предъявил нотариальную доверенность на право пользования автомобилем, удостоверенную якобы нотариусом из г. Лодзь. Житель Черкасской области за рулем Skoda Octavia подал к таможенному контролю фиктивную доверенность от нотариуса г. Слубице. Гражданин Польши, направляясь в Украину на чужом Volkswagen Golf, воспользовался услугами аферистов, которые подделали нотариальную доверенность якобы из г. Люблин.

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Волынская таможня эффективно противодействует таким попыткам через отлаженные механизмы взаимодействия с уполномоченными органами иностранных государств.

Как известно, существует две схемы ввоза и эксплуатации нерастаможенных автомобилей “на бляхах”.