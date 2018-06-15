Маск испытал электромобиль Tesla в своем тоннеле

Компания The Boring Company, которая занимается строительством транспортных тоннелей для автомобилей, показала тестовую поездку по одному из них.
Компания The Boring Company продемонстрировала новую систему, которая позволяет электромобилю Tesla Model X путешествовать внутри тоннеля самостоятельно.
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В сообщении Tesla о новом тоннеле упоминаются “зеленые огни в Малибу”. Судя по всему, это означает, что компания близка к получению разрешения на продолжение своего туннеля в Западном Лос-Анджелесе. Сейчас этот тоннель ограничен Готорном.
Ранее Факты ICTV писали, что на
электромобиль Tesla Roadster установят ракетные двигатели.
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