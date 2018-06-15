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Первое фото BMW 8 Series 2019 без камуфляжа

В сети появили первые изображения серийного купе BMW 8 серии нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоится вечером в пятницу, 15 июня, на гоночной трассе в Ле-Мане.

Фото оказались в распоряжении газеты Авторевю.

По информации издания, по своим габаритным размерам “восьмерка” окажется близка к автомобилях шестой серии, которые скоро снимут с производства. Что касается шасси, то новинка будет унифицирована с четырехдверками пятой серии.

Ожидается, что в Ле-Мане покажут топовый вариант “восьмерки” – M850i xDrive.

Купе получит 530-сильный восьмицилиндровый двигатель и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Впоследствии планируется появление “заряженной” версии M8 с четырехлитровым твин-турбо агрегатом мощностью около 600 сил.

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Модель также оснастят полноуправляемым шасси, адаптивной подвеской, активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Кроме того, машина получит спортивный выпуск.

Напомним, как выглядит новый BMW X5 без камуфляжа.

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