В Киеве пьяного российского консула поймали за рулем

Вечером 14 июня в Киеве зафиксировали пьяного руководителя консульского отдела РФ в Украине, который ездил за рулем служебного автомобиля Volkswagen.
Руководитель консульского отдела РФ в Украине Заворин Иван Иванович распивал спиртные напитки в одном из ресторанов Киева, после чего поехал за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen, сообщает Киев Оперативный.
Патрульные остановили дипломата на ул. Борщаговской, в районе торгового центра Аркадия.
Составить на него протокол или эвакуировать преградившее дорогу авто не удалось из-за действия Венской конвенции.
– От тестов отказался, лишь улыбался. Дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, он просто ушел с места, – говорится в сообщении.
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Тем временем компания Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, которая сможет распознать нетрезвых клиентов.