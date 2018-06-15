Вечером 14 июня в Киеве зафиксировали пьяного руководителя консульского отдела РФ в Украине, который ездил за рулем служебного автомобиля Volkswagen.

Руководитель консульского отдела РФ в Украине Заворин Иван Иванович распивал спиртные напитки в одном из ресторанов Киева, после чего поехал за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen, сообщает Киев Оперативный.

Патрульные остановили дипломата на ул. Борщаговской, в районе торгового центра Аркадия.

Составить на него протокол или эвакуировать преградившее дорогу авто не удалось из-за действия Венской конвенции.

– От тестов отказался, лишь улыбался. Дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, он просто ушел с места, – говорится в сообщении.

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В Киеве пьяного российского консула поймали за рулем / 3 фотографии