Цены и штрафы – нововведения для авто на еврономерах

Верховная Рада 19 июня рассмотрит в первом чтении законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, касающиеся вопросов об автомобилях на иностранных номерах. Что предлагают парламентарии и к чему готовиться евробляхерам.

Авто на еврономерах ожидают новые изменения, в частности поменяется алгоритм подсчета сумы акцизного налога и штрафы.

15 июня группа народных депутатов, в том числе глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, зарегистрировала в парламенте два законопроекта: с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей ( №8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5, и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах ( №8488).

Поставят ли этим точку в вопросе с авто на еврономерах?

Завтра, 19 июня, Рада рассмотрит эти законопроекты.

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Что предлагается

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто изменят. Для авто с бензиновым двигателем базовая ставка составит €50, а для авто на дизеле – €75.

Для авто с бензиновым двигателем базовая ставка составит €50, а для авто на дизеле – €75. К базовым ставкам будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста – это количество полных календарных лет.

Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста – это количество полных календарных лет. Так, акцизный налог с авто будет значительно меньше того, который действует сегодня. В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент. Контроль за авто с иностранной регистрацией будет существенно усилен. Вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Если авто новое, то коэффициент возраста к нему не применяется. При этом акциз считается по той же формуле. Отметим, кроме акциза также придется заплатить НДС (20% от стоимости машины) и ввозная пошлина (10%).

Штрафы

Так, авто с ЕС для украинцев станут доступнее, однако штрафовать за нарушение закона будут жестче.

Если документ поддержит Рада, полиция получит право останавливать евробляхи, а между таможенной, пограничной службами и полицией появится автоматический обмен информацией.

Кроме того, значительно увеличат и размер штрафов. Тем, кто привез в Украину автомобиль на еврономерах и передал его в третьи руки, грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

Если пройти регистрацию не за 30 дней, как это положено, а опоздать на месяц – штраф 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн.

Причем штрафы придется платить и водителям, которые сели за руль неоформленной машины. Штраф – до 17 тыс. грн, или лишение прав на год.

Кроме того, ужесточают правила для иностранцев, которые приезжают в Украину на автомобилях без регистрации. Если по действующему закону они фактически могут завезти целый автопарк, то после вступления в силу “закона Южаниной”, сделать это будет практически невозможно.

Так, один автомобиль можно будет привезти на год без гарантий, а на каждый следующий фирма, на которую оформлена машина, должна подтверждать готовность оплатить растаможку в случае нарушения таможенных правил.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Рада планирует снизить налог на ввоз авто на еврономерах.