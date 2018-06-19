Компания Audi представила новый хэтчбек A1, который немного “вырос” в обновленной версии.

Компания Audi представила новый хэтчбек A1, который считается одним из самых компактных авто производителя, сообщает AutoExpress.

Автомобиль оснастили 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Салон стал просторнее. При сложенных задних сидениях багажник может вместить 1090 л.

В салоне новинки расположена виртуальная приборная панель и информационно-развлекательная система, которую полностью позаимствовали из Audi A8.

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Базовая версия авто оснащена литровой турботройкой мощностью 95 л. с. У версии 30 TFSI такой же мотор, но форсированный до 116 л. с.

Версия 35 TFSI оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 150 л.с. У версии 40 TFSI – 2-литровый мотор мощностью 200 л.с.

Продажи Audi A1 должны начаться в следующем месяце.





Audi показала хэтчбек A1 / 3 фотографии

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Фото: AutoExpress