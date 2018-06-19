Маск нашел шпиона среди сотрудников Tesla

Илон Маск разослал внутри компании Tesla письмо, в котором обвинил одного из сотрудников компании в саботаже.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в понедельник утром отправил электронное письмо всем сотрудникам о пожаре на фабрике, предполагая возможный саботаж.

По информации CNBC, Маск также отправил электронное письмо всем сотрудникам поздно вечером в воскресенье, заявив об обнаружении саботажника в рядах компании.

По словам Маска, этот человек осуществил “довольно обширный и разрушительный саботаж” путем изменения кода операционной системы и передачи данных посторонним лицам.

Несколько сотрудников из разных подразделений в компании подтвердили получение электронного письма от Маска.

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Tesla отказала журналистам в комментариях по электронной почте.

Как известно, Маск объявил о широкой реструктуризации в компании и сокращении, по меньшей мере, 9 % штата.