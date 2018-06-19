Не пристегнулся – плати! Рада предлагает увеличить штраф

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают повысить штраф за игнорирование ремней безопасности.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8492, который предлагает повысить штраф за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн.
Документ подали 25 народных депутатов во главе с Антоном Геращенко.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, которые попадают в смертельные ДТП.
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К слову, Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта о снижении акцизного налога с автомобилей, а также о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5.
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