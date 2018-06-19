Евробляхи в Украине: сколько авто пригнали чиновники – СМИ

Авто на еврономерах можно часто заметить в декларациях чиновников, и их количество только удваивается с каждым годом. Если до 2016 года чиновники пригнали 52 евробляхи, то в 2016 уже 136, а в 2017 – 269. В течение января-мая 2018 года они успели приобрести 430 транспортных средств иностранных граждан или компаний.

Об этом сообщается в исследовании аналитиков проекта Декларации на Bihus.Info.

Так, если рядовые украинцы обычно пригоняют себе бюджетные машины, то у госслужащих нередко можно увидеть модели подороже.

В частности, журналисты насчитали 16 BMW X-серии, 16 Mercedes-Benz S или ML-класса, 9 внедорожников Mitsubishi Pajero или Outlander, 7 Jeep Grand Cherokee, 7 Volkswagen Touareg или Tiguan, 5 Lexus и 4 Land Rover Freelander.

Среди крупнейших поклонников “евроблях“ лидируют представители Закарпатья. Первое место уже второй год подряд занимает депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.

Если в 2016 году он арендовал BMW 750 и Mercedes-Benz S350 чешских компаний, то в 2017-м к ним добавилась еще и третья машина Mercedes-Benz S500.

На втором и третьем местах рейтинга оказались братья Ярослав и Василий Думины из города Рахова на Закарпатье. Первый является депутатом городского совета, второй – районного.

Ярослав Думин задекларировал Mercedes-Benz GLC и Mini Cooper на польской регистрации, а Василий Jeep Grand Cherokee и Audi A6 Limousine.

Интересно, что Jeep Grand Cherokee и Mini Cooper записаны на польскую компанию Du-men Sp.z o.o, учредителями которой являются сами Ярослав и Василий Думины.

А вот депутат Запорожского областного совета Артур Сорт в 2017 году приобрел себе люксовую Maserati Ghibli 2013 года выпуска.

В ежегодной декларации он указал ее на праве пользования от американской компании, но в мае 2018 года подал форму изменений, в который сообщил, что авто было растаможено и оформлено на него самого.

И замыкает пятерку финалистов депутат Луцкого городского совета Никита Рабан, который ездит на Chrysler Crossfire на литовских номерах. За рулем этого автомобиля его уже замечали представители местных СМИ.

В своем комментарии Никита Рабан заявил, что таким образом он пытается “быть ближе к народу“ и демонстрирует солидарность с простыми украинцами, которые ездят на “евробляхах“.

Напомним, какие нововведения для авто на еврономерах предлагают в Раде.