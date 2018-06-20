Какие штрафы за неправильную парковку предусмотрены в Украине и как в народе борются с “оленями” на дорогах, расскажут Факты ICTV.

Штраф за парковку в неположенном месте или нарушение требований правил знаков Стоянка и Остановка запрещена предусмотрены Кодексом об административных нарушениях.

Согласно ст. 122 ч.1, нарушение правил стоянки или остановки, будь то знаки Стоянка запрещена или Остановка запрещена, либо любой из пунктов ПДД Украины, карается штрафом в размере 15 необлагаемых минимумов граждан или 255 грн.

Если вы остановились на проезжей части, где запрещена остановка или стоянка, и при этом создаете помеху движущемуся транспорту, согласно ст. 122 ч.3 КУАП, это нарушение карается штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов граждан или 510 грн.

Если ваше авто засняла камера, либо полицейские не захотели ожидать вашего возвращения и сфотографировали машину в месте, где парковка запрещена по какой-либо причине, то штраф будет наложен на физическое или юридическое лицо, на которое автомобиль зарегистрирован.

Это касается и штрафов за превышение скорости и проезд на красный свет, в тех случаях, когда можно зафиксировать нарушение автоматически.

То есть, если автомобиль зарегистрирован за вами, то штраф может быть оформлен даже в случае, если вы не выходили из автомобиля или отказались подписывать протокол. Наилучшим способом будет обращение в суд или оплата штрафа.

Кроме того, с октября в Украине ввели штрафы за парковку на местах для инвалидов.

Теперь такое нарушение предусмотрен штраф от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1020 до 1700 грн (ранее – 255 грн).

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Нередко в Украине герои парковки страдают не от штрафов, а от народного правосудия. Факты ICTV собрали самые яркие случаи.

К примеру, в Житомире местные жители прокалывают героям парковки шины и вставляют в лобовое стекло гневное сообщение.







Монтажная пена и урна на лобовом стекле. Как наказывают героев парковки / 4 фотографии

В Киеве пассажиры троллейбуса разбили лобовое стекло автомобилю Hondа, водитель которого заблокировал движение общественного транспорта.

А припаркованный на тротуаре Infiniti “проучили” избитым стеклом и пеной в выхлопной трубе.

Еще один яркий случай произошел в Шевченковском районе Киева. Там на авто бросили мусорную урну, одна из ножек которой пробила лобовое стекло.

А изобретательному водителю, припарковавшему авто посреди детской площадки, на лобовом стекле оставили шину.

В Днепровском районе столицы горе-водителю не повезло еще больше. После того, как он оставил авто возле мусорных баков, неизвестные забросали машину мусором.

На Лукьяновке прохожие избили водителя, который пошел в супермаркет, оставив авто посреди дороги.

Напомним, 27 сентября в Украине заработают новые штрафы за парковку. Закон предусматривает неотвратимость ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки машин благодаря введению системы фото- и видеофиксации.

Ранее в Украине также вступили в силу новые правила дорожного движения, которые предусматривают снижение скорости до 50 км/час в населенных пунктах.

Фото: Катя Тираспольская, Житомир Online, dtp.kiev.ua, Киев оперативный