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На мосту Патона в Киеве ограничили движение

Движение транспорта в Киеве по мосту Патона будет частично ограничено до 30 августа в связи с проведением ремонта.

Міст Патона

Об этом сообщает в Facebook корпорация Киевавтодор.

– В связи с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр, – говорится в сообщении.

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Ремонтные работы будут продолжаться до конца лета – то есть до 30 августа.

К слову, в Киеве могут ввести платный въезд в центр города, чтобы снизить поток автомобилей в столице.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

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