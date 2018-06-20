Въезд в центр Киева могут сделать платным

В Киеве могут ввести платный въезд в центр города, чтобы снизить поток автомобилей в столице.

Чтобы снизить количество автомобилей, которые ежедневно въезжают в центр Киева, въезд в центр столицы могут сделать платным, сообщает Институт генерального плана Киева в Facebook.

По словам экспертов, в Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей. Ежедневно в утренний час пик в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть города.

Для решения этих проблем могут принять следующие меры:

заинтересовать население ездить в общественном транспорте

построить паркинги-перехватчики (стоянки у станций метро)

сортировать парковочные места вдоль улиц;

четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и ​​установить высокие штрафы за их нарушение.

Также планируется постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр.

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К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают повысить штраф за игнорирование ремней безопасности.

Фото: Институт генерального плана Киева