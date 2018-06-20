PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Въезд в центр Киева могут сделать платным/

Въезд в центр Киева могут сделать платным

В Киеве могут ввести платный въезд в центр города, чтобы снизить поток автомобилей в столице.

Чтобы снизить количество автомобилей, которые ежедневно въезжают в центр Киева, въезд в центр столицы могут сделать платным, сообщает Институт генерального плана Киева в Facebook.

По словам экспертов, в Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей. Ежедневно в утренний час пик в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть города.

Для решения этих проблем могут принять следующие меры:

  • заинтересовать население ездить в общественном транспорте
  • построить паркинги-перехватчики (стоянки у станций метро)
  • сортировать парковочные места вдоль улиц;
  • четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и ​​установить высокие штрафы за их нарушение.

Также планируется постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр.

Читайте: Цены и штрафы – нововведения для авто на еврономерах

К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают повысить штраф за игнорирование ремней безопасности.

Фото: Институт генерального плана Киева

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка