Въезд в центр Киева могут сделать платным

В Киеве могут ввести платный въезд в центр города, чтобы снизить поток автомобилей в столице.
Чтобы снизить количество автомобилей, которые ежедневно въезжают в центр Киева, въезд в центр столицы могут сделать платным, сообщает Институт генерального плана Киева в Facebook.
По словам экспертов, в Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей. Ежедневно в утренний час пик в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть города.
Для решения этих проблем могут принять следующие меры:
- заинтересовать население ездить в общественном транспорте
- построить паркинги-перехватчики (стоянки у станций метро)
- сортировать парковочные места вдоль улиц;
- четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и установить высокие штрафы за их нарушение.
Также планируется постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр.
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К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают повысить штраф за игнорирование ремней безопасности.