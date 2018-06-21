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Музыка в дорогу: топ-100 треков для авто

Лето – время приключений, путешествий и отдыха. А какой релакс без музыки? Факты ICTV составили Топ-100 треков для длительной поездки за рулем автомобиля, чтобы вам не приходилось скучать.

Музыка в дорогу давно стала уже необходимостью для каждого из нас, она вдохновляет и создает настроение.

Именно дорога – хорошая возможность побыть наедине с собой, поразмышлять о жизни и просто отдохнуть. Часто главным залогом приятного путешествия становится музыка.

Факты ICTV составили сборник музыки в машину для дороги.

В список мы добавили самые разнообразные треки: от вечной классики, ностальгических до современных треков, которые не дадут вам скучать в пути.

Читайте: BeLive 2018: расписание фестиваля

Добавляйте себе и слушайте наш плейлист, музыка на любой вкус – от украинских и зарубежных исполнителей:

Напомним, 14 июня украинская группа Океан Эльзы выпустила новую композицию под названием В небо жене. Уже появилось видео.

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