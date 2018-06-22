Made in Odessa: украинец создал уникальный ретро-электрокар

Автор уникального электромобиля из Одессы ищет пути, как использовать авто в городе.

Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле Антилопы-Гну из бессмертного произведения Ильфа и Петрова Золотой теленок.

Фотографиями уникального авто он поделился на своей странице в Facebook.

– Сделал электромобиль в стиле Золотой теленок Ильфа и Петрова и не знаю, как лучше его использовать в нашем городе. Может, у кого-то есть идеи? Пишите , – написал он.











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Кстати, оригинал в киноверсии романа с Сергеем Юрским в роли Остапа Бендера выглядел так:

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина.

Фото: Станислав Радченко, Facebook