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Омелян решил убедить Tesla производить батареи в Украине

Министерство инфраструктуры планирует убедить компаниюTesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.

– Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров – компанию Tesla – создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине, – сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером, пишет Интерфакс-Украина.

По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.

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По словам Омеляна, такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.

Напомним, Мининфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о сотрудничестве.

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