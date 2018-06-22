В Украине падают цены на бензин

Операторы розничного рынка нефтепродуктов продолжают снижать стоимость топлива в Украине.
Цены на бензин снижаются, об этом сообщает enkorr.
В сети автозаправочных станций Socar цены бензинов опустились на 40 коп./л, дизельное топливо – на 50 коп./л. Параллель снизила цены на бензины и ДТ на 33 коп./л. Одесская сеть Катрал – понизила цены на все виды топлива на 10 коп./л.
Средние по стране цены моторного топлива снизились на 2 коп./л. С 20 по 21 июня ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 копеек за литр.
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(Таблица enkorr)
Напомним, ранее Факты ICTV писали эксклюзивный материал с аналитиками, в котором разобрались, кому выгодна дорогая нефть и какой сейчас прогноз цен на бензин в Украине.
Фото: Dreamstime
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