В Украине сузят дороги – новые нормы утверждены

Правительство приняло новые государственные строительные нормы, изменяющие ширину полос для движения. Сейчас это минимум 3,5 метра.

С 1 сентября полосы могут быть на 50 сантиметров уже. А на межквартальных дорогах – вообще составят как минимум 2,75 метра. В Минрегионстрое объясняют – такие стандарты в Европе.

Это позволит уменьшить аварийность на дорогах. Мол, водители будут тогда гораздо внимательнее и уменьшат скорость. К тому же, чиновники уверены: такие новации увеличат пропускную способность улиц и уменьшат пробки.

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Правда, в министерстве не уточнили, будут ли перерисовывать дорожники полосы на всех трассах, или это касается только строительств новых магистралей.

Как сообщалось, в Укравтодоре назвали маршрут первой платной трассы в Украине.