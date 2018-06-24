Запрет снят. Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить авто

Сегодня, 24 июня, женщинам в Саудовской Аравии после многолетнего запрета разрешили водить автомобиль.

Вступил в силу соответствующий указ короля, сообщает Associated Press.

Кстати, такой запрет действовал с 1950-х годов, и Саудовская Аравия до сих пор оставалась единственной страной в мире, где женщинам запрещалось водить машину.

Такое решение, без преувеличения, можно назвать историческим, поскольку активисток, которые выступали за отмену ограничения, а также тех, кто садился за руль, арестовывали, увольняли и запрещали выезд за границу.

Но женщины победили – в сентябре 2017 года король Мохаммед бин Салман объявил о решении снять запрет.

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