Запрет снят. Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить авто

Вступил в силу соответствующий указ короля, сообщает Associated Press.

Кстати, такой запрет действовал с 1950-х годов, и Саудовская Аравия до сих пор оставалась единственной страной в мире, где женщинам запрещалось водить машину.

Такое решение, без преувеличения, можно назвать историческим, поскольку активисток, которые выступали за отмену ограничения, а также тех, кто садился за руль, арестовывали, увольняли и запрещали выезд за границу.

Но женщины победили – в сентябре 2017 года король Мохаммед бин Салман объявил о решении снять запрет.

A historic moment that symbolizes the #New #Saudi and its #Vision2030 in action …

Thank yous to everyone who made this possible…

New chapter is about to be written…#SaudiWomenDriving #SaudiArabian #LookAtMeNow#تستحقينها pic.twitter.com/ueiBHfrHxw

— Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) 23 июня 2018 г.