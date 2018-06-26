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Harley-Davidson переносит производство в ЕС. Трамп удивлен

Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson заявил об уходе из США из-за повышения пошлин.

Harley-Davidson намерен перенести свое производство в Европу из-за повышения пошлин на свою продукцию в странах ЕС с 6% до 31%, сообщает ВВС.

– Чтобы устранить значительную стоимость этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет осуществлять план по перенесению производства мотоциклов для стран ЕС из США, – объяснили в компании.

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Президента США Дональда Трампа уже отреагировал на заявление компании в Twitter.

– Удивлен тем, что Harley Davidson стала первой компаний, которая выбросила белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес США немалый ущерб в торговле, – написал Трамп.

Ранее Факты ICTV писали, что Илон Маск намерен сократить 9% сотрудников, а это 4,1 тис. человек.

Фото: Dreamstime.

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