Harley-Davidson переносит производство в ЕС. Трамп удивлен

Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson заявил об уходе из США из-за повышения пошлин.
Harley-Davidson намерен перенести свое производство в Европу из-за повышения пошлин на свою продукцию в странах ЕС с 6% до 31%, сообщает ВВС.
– Чтобы устранить значительную стоимость этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет осуществлять план по перенесению производства мотоциклов для стран ЕС из США, – объяснили в компании.
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Президента США Дональда Трампа уже отреагировал на заявление компании в Twitter.
– Удивлен тем, что Harley Davidson стала первой компаний, которая выбросила белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес США немалый ущерб в торговле, – написал Трамп.
Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse – be patient! #MAGA
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.
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