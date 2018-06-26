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Нововведения по евробляхам: за что могут оштрафовать и изъять авто

Согласно последним нововведениями Кабмина, полиция получает доступ к базе данных незарегистрированных авто.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко разъяснил суть последних нововведений Кабмина.

Согласно постановлению КМУ №479, полиция получает доступ к базе ГФС Инспектор-2006. Это автоматическая система таможенного оформления, в которой есть вся информация о транспорте, который въехал в Украину в режиме временного ввоза на 1 год или в режиме Транзит на 5/10 дней.

– Согласно постановлению КМУ №1388 все авто, завезенные в Украину в режиме временного ввоза сроком более чем на 90 дней, подлежат регистрации в СЦ МВД и в случае их не регистрации в эти сроки считаются “не зарегистрированными”. Их водителей полиция обязана штрафовать по статье 121 КоАП ч.6 и 7 (1-й раз – штраф 170 грн., повторно – штраф 255 грн. И принудительное изъятие авто). Все вроде бы просто, но только эта норма ранее не выполнялась.

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Теперь полиция получает из базы Инспектор-2006 данные обо всех авто, которые находятся в стране более 90 дней и не зарегистрированы в указанные сроки. Сотрудники полиции имеют полное право вводить эти данные в систему Рубеж, которая считывает номер проезжающего авто и сообщает о его пребывании в базе розыска незарегистрированных авто.

В таком случае у полиции есть законные основания остановить это авто и, не требуя предъявления таможенных документов, штрафовать за передвижение на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле. Штраф налагается в соответствии со статьей 121 КоАП, – написал Назаренко в Facebook.

Напомним, Факты ICTV посчитали, во сколько обойдется растаможка б/у авто в Украине, согласно новому законопроекту №8487 Нины Южаниной.

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