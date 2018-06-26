За водителем или в хвосте? Как выбрать самое безопасное место в транспорте

Какие места в транспорте являются самыми безопасными и что делать, чтобы уберечь жизнь в чрезвычайной ситуации – читайте на Фактах ICTV.

Где безопаснее всего сидеть в общественном транспорте: метро, автобусах, маршрутках, самолетах? Многие ли из нас при посадке в транспорт выбирают безопасные места, а не руководствуются комфортом?

Ежегодно в мире разбиваются тысячи транспортных средств. Кстати, автомобили являются транспортом, который чаще всего попадает в ДТП, а вот самолет, несмотря на то, что многие боятся его крушения, попадает в аварии реже других транспортных средств.

К слову, только за 2017 год на дорогах погибли 1996 украинцев и 21 957 человек получили травмы.

Поэтому нужно знать, какие места в транспорте являются самыми безопасными, чтобы уберечься в случае непредвиденной ситуации.

Самолет

Единого мнения о безопасных местах в самолете нет.

Но большинство исследователей считают, что наиболее безопасные места расположены у аварийных выходов. Это объясняется тем, что большинство аварий происходит при взлете или посадке, поэтому шансов выбраться из самолета у тех, кто занял место у аварийных выходов, больше.

Интересный факт:

Allianz Global Corporate & Specialty за 60 лет сравнили количество жертв авиакатастроф в зависимости от того, где находились места в салоне самолета.

Самый высокий процент выживших пассажиров был в хвостовой секции салона – 69%, секция над крылом – 56% выживших, как и в секции эконом-класса перед крылом. В передней секции салона, где обычно размещается бизнес-класс и первый класс, средний процент выживших составил 49%.

Места в хвостовой части являются самыми безопасными, поскольку при неудачной посадке они испытывают наименьшие нагрузки, а на нос лайнера приходится самый сильный удар при столкновении с землей.

Для того, чтобы сохранить жизнь во время ЧП в самолете, нельзя действовать по личным соображениям, нужно точно выполнять команды, которые предоставляет экипаж судна.



Автотранспорт

В автобусах лучше всего садиться в центре и на ряду, который ближе к встречной полосе. Кроме того, нежелательно садиться на задних сидениях, в случае, если автомобиль заденет сзади.

Также не стоит садиться на первые два ряда, поскольку во время аварии часто пассажиров задевает осколками и предметами, которые влетают через лобовое стекло.

Эвакуация из автобуса или микроавтобуса начинается только тогда, когда закончено опрокидывающее движение, корпус автобуса стабилизировался, и Вы можете явно определиться с направлением эвакуации.

В момент переворачивания, соскальзывания или заваливания на бок в наземном транспорте расположитесь устойчиво относительно того места, где Вы сидите: упритесь ногами и руками.

Разместившись так, чтоб максимально огибать контуры сиденья спиной, поясничной, бедренной и ягодичной частью тела.

В тролейбусе самые безопасные места находятся в правом ряду у прохода (в случае правостороннего движения), так как встречный поток транспорта движется слева, а поэтому и шансов пострадать меньше.

Также безопасными считаются места в середине салона, расположенные спиной по ходу движения.

Опасные места: не стоит садиться у окон и дверей, чтобы не пострадать от осколков стекла.

В легковом авто лучше всего садиться на заднем сиденье за водителем и в центре, так как эта часть машины при аварии “лоб в лоб” меньше всего подвергается деформации.

А вот не стоит садиться рядом с водителем, так как при столкновении он рефлекторно попытается увернуться, и тогда в опасности окажется сидящий рядом.

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Поезд

Опасные места находятся по направлению движения, так как при резком торможении с них больше шансов упасть.

Если же мы говорим про выбор вагона, вам лучше остановиться на том, что располагается в середине.

Самыми опасными считаются первые два вагона от головы поезда (сомнутся при ударе “в лоб” и сойдут с рельс) и хвостовой ( сильно пострадает, если столкновение произойдет с ним, он же не защищен локомотивом или багажным вагоном).

Что касается выбора места, то в купе выбирайте полки, расположенные в направлении движения поезда, чтобы при экстренном торможении сила инерции прижала вас к стенке, а не скинула с полки.

Корабль

Самые безопасные места в корабле – это палуба и каюты, расположенные ближе к ней, так как верхняя часть корабля уходит под воду последней.

А вот опасные места – это нижние каюты, так как в случае пробоины, например, их начинает заливать изо всех щелей и выбираться оттуда гораздо сложнее.

Во время кораблекрушения нужно выбираться исключительно по плану эвакуации. Для этого, как только зайдете на корабль, вы должны его обязательно запомнить или сфотографировать, чтобы в случае экстренной ситуации, не искать его.

Если в надувную шлюпку или на плот придется прыгать прямо с борта теплохода, убедитесь, что на вашей одежде и обуви нет металлических частей, которые могут повредить обшивку.

Если прыгаете прямо в воду, лучше делать это “солдатиком”, закрыв одной рукой нос и рот, а другой держась за спасательный жилет и крепко сжав ноги вместе.

Очень важно держаться организованной группой — сбившись в кучу, вы сможете гораздо дольше сохранять необходимое для выживания тепло, и большое скопление людей лучше заметно как с воды, так и с воздуха.

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