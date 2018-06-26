Меняет форму на ходу! В США военные создали треугольное колесо

Американские военные создали колесо, которое меняет форму на ходу. Из круглого оно моментально может превращаться в треугольное.

Американские военные создали колесо, которое меняет форму на ходу. Во время езды оно может превратиться из круглого в треугольное.

Это происходит почти так же, как в фильме Такси 3, но там нужно было останавливаться, пишет TJournal.

За счет треугольной формы колес, машины смогут преодолевать препятствия, через которые не смогли бы проехать на обычных.

Колесо можно сразу перевести в другой режим: например, во время боя.

Читайте: Музыка в дорогу: топ-100 треков для авто

Кроме того, каждое колесо оборудовано независимым двигателем с повышенным ускорением.

Будет ли доступна эта технология в гражданских целях, неизвестно.

Тем временем украинские военные испытали роботизированный огневой комплекс Охотник, на который можно установить пулемет, автоматический гранатомет или ПТРК.

Видео, фото: TJournal, Скриншот/TJournal