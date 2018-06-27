Продление закона 1389-19 решит проблему евроблях – эксперт

Власти обязаны отреагировать на мнение украинцев, которые поддержали петицию на сайте Администрации президента Украины, требующую продлить действие закона №1389-19 о льготной растаможке автомобилей, поскольку этот закон решает проблему евроблях, – считает координатор движения Взаимопомощь, директор консалтинговой компании Вильям Инвест Эксперт Виктор Медведь.

По его словам, закон 1389-19 позволяет существенно снизить стоимость автомобилей и поэтому делает невыгодным ввоз машин на еврономерах, передает Gazeta.ua.

– Идея евроблях заключается в том, чтобы не платить соответствующие пошлины. Поэтому люди используют эту схему. Если же законодательно отменить эти европошлины, то смысл ездить на еврономерах теряется. Однако, закон не запрещает схему евроблях. Поэтому, проблема решается частично. Если бы запретил, то вопрос решился бы полностью. А так, ситуация с евробляхами останется, но экономически станет нецелесообразно ввозить автомобили на еврономерах, – пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что импорт автомобилей старше 2010 года в принципе запрещен в Украине, однако схема евроблях позволила обойти запрет. При этом, закон 1389-19 критически уменьшает интерес граждан к сомнительным схемам с авто, тем более, что судьба еврономеров до сих пор не определена.

Петиция о продлении закона 1389-19 набрала необходимых 25 тысяч голосов и сегодня находится на рассмотрении Администрации президента. Согласно Закону о петициях граждан, глава государства обязан отреагировать на обращение людей в течении месяца.

По мнению Виктора Медведя, в продлении действия закона 1389-19 не заинтересовано украинское автомобильное лобби в парламенте, которое пытается сохранить закрытость украинского авторынка. Однако, такая позиция ведет лишь к наводнению Украины морально устаревшими, экологически и технически небезопасными евробляхами.

– В США, допустим, или в Европе, вы не можете просто так бросить автомобиль. Вы обязаны заплатить за его утилизацию. Наши люди едут и покупают этот утиль и везут сюда. Эти машины не соответствуют никаким стандартам – ни экологическим, ни техническим, ни любым стандартам безопасности. И при этом, все они морально устаревшие. Мы загрязняем свою среду обитания этими негодными автомобилями, – подчеркнул Медведь.

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Закон же 1389-19 распространяется на автомобили, выпущенные не ранее 2010 года, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-5, предлагая механизм цивилизованного ввоза автомобиля и полноценной регистрации. При этом бюджет Украины получает ежегодно порядка 5 млрд грн за счет уплаты всех необходимых платежей при ввозе автомобилей.