Чтобы разбудил и предупредил: как выбрать видеорегистратор

Видеорегистраторы сегодня могут не только записать происходящее на дороге, но также не дадут заснуть за рулем или подскажут о превышении скорости.

Разрешение сьемки

Первое, и самое важное, на что стоит смотреть – это разрешение сьемки. Камеры с низкими параметрами даже при наличии многих дополнительных функций останутся бесполезными бирюльками.

VGA 640×480 (до 700 грн) – можно увидеть общую картину на дороге (кто кого “подрезал”), без деталей (номер разглядеть крайне сложно). В темное время суток запись с таким разрешением еще хуже.

HD 1280х720 (от 600 до 2 тыс. грн) – по сравнению с дешевыми видеорегистраторами имеют лучшую детализацию (номера можно разглядеть).

FullHD 1920х1080 (от 1000 грн) – получите максимально четкую картинку дорожной обстановки (легко определяются надписи, номера).

Обратите внимание на FullHD видеорегистраторы с функцией WDR – особенно хорошо для сьемок ночью.

Даже дешевые аппараты часто якобы “обладают” сьемкой HD и FullHD. Метод обработки видео в таких моделях не добавляет детализации на запись. По факту, остается то же разрешение – 640×480.

Угол обзора

Одним из самых важных параметров автомобильных видеорегистраторов является угол обзора объектива. Оптимальный угол обзора – 120 градусов.

! Эффект рыбий глаз. Угол обзора больше 120 градусов только сильнее исказит картинку.

Читайте: Безопасность на дорогах: нарушения будут фиксировать на фото и видео

Крепление

Вакуумная присоска. Минусы: более габаритное крепление. Плюсы: мобильность.

Установка на 3М скотч. Минусы: менее мобильное крепление. Плюсы: компактность.

На рынке существуют зеркала заднего вида со встроенным видеорегистратором.

! Обратите внимание на механизм крепления. Некоторые модели не предусматривают поворот видеорегистратора на пассажирское или водительское окно.

Дополнительный функционал

GPS-модуль

Фиксирование координат передвижения и скорости;

Предупреждение о превышении скорости;

Предупреждение о приближении к камерам фотофиксации нарушения ПДД;

Датчик удара G-сенсор (защищает видеозапись от циклической перезаписи видеорегистратора во время удара, экстренного торможения или ускорения);

Звуковые и голосовые сигналы (по таймеру или при пересечении линий разметки, которые помогут не заснуть за рулем).

Радар-детектор.

Сьемка по максимуму

Если вам нужно производить сьемку снаружи автомобиля, тогда стоит выбирать видеорегистратор со встроенным или съемным аккумулятором.

Чтобы фиксировать происходящее не только перед автомобилем, но и вокруг него, можно выбрать видеорегистратор с несколькими камерами.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как правильно приобщить к делу запись видеорегистратора, чтобы он стал доказательством в суде.