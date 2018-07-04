10 лет за пьяное вождение со смертельным ДТП – Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о предотвращении смертности на дорогах.
Законопроект №7064 поддержали 240 народных депутатов.
Он предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи № 286-1 о нарушении ПДД нетрезвым человеком.
Если нетрезвый водитель нарушил правила дорожного движения и это привело к тяжелым повреждениям потерпевшего, смерти человека или смерти нескольких людей, предложено ввести наказание в виде лишения свободы на 8-10 лет с лишением права управлять на срок 10 лет.
Если водитель нарушил запрет и сел за руль, ему грозит 5 лет лишения свободы и запрет управлять пожизненно.
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В законе Об основах нацбезопасности Украины намерены внести в перечень угроз нацбезопасности пункт “неэффективность государственной политики по безопасности дорожного движения”, а в перечень основных направлений государственной политики – усиление профилактики аварийности на дорогах.
Согласно пояснительной записке к документу, 37% от общего количества ДТП в Украине приходится на аварии с участием нетрезвых водителей.
Ранее в парламенте зарегистрировали законопроект о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.
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