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Топ-10 самых популярных кроссоверов в мире

В десятке лучших кроссоверов в мире – две китайские модели, одна из которых показала рост более чем в 160%.

Издание focus2move составило рейтинг самых популярных кроссоверов в мире по итогам продаж первых пяти месяцев 2018 года, передает Автоцентр.

На первом месте рейтинга расположился Toyota RAV4: японец разошелся тиражом в 335 076 ед. и по сравнению с аналогичном периодом прошлого года его продажи выросли на 7,8%. На второй позиции – Volkswagen Tiguan с показателем 331 333 ед. (+13,7%), а на третьем – Honda CR-V, на счету которой  276 703 экземпляров  (+7,3% ).

Также в Топ-10 кроссоверов вошли: Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue (он же – X-Trail), Kia Sportage и Baojun 510. Последний продается в Китае и именно он продемонстрировал самый большой рост – целых 162% (189 709 ед.)

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В целом же в январе-мае 2018 года в мире было продано порядка 13,2 млн SUV`ов, что на 12,6% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

К слову, Факты ICTV публиковали рейтинг самых доступных новых авто в Украине.

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