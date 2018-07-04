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Как почистить кондиционер в авто и сэкономить до 1000 грн

Когда нужно чистить кондиционер в авто и как это сделать своими руками, читайте в материале Фактов ICTV.

Кондиционер в машине чистить обязательно. И не только для устранения неприятного запаха, но и для предотвращения проблем со здоровьем.

Если регулярно не делать такую процедуру, в нем накапливаются микробы и при включении они начинают распространяются по салону автомобиля.

Сегодня за чистку автокондиционера на СТО просят в среднем 1000 грн. Из них, можно легко сэкономить более 800-900 грн, прочистив систему своими руками.

Читайте: Как почистить кондиционер своими руками

Откуда запах

В системе вентиляции появляется пыль, которая смешивается с влагой испарителя, вследствие чего возникает благоприятная среда для размножения различных грибков и бактерий.

Частое включение и выключение системы регулирования микроклимата не дает стечь и испариться влаге через специальное дренажное отверстие.

Это дает возможность микробам быстро распространяться, особенно при жарких климатических условиях, что и становится причиной неприятного запаха в машине.

Кондиционер – это инкубатор для размножения микроорганизмов, ведь там темно и влажно. Когда мы включаем его, эти бактерии моментально попадают к нам в легкие.

Горячий воздух с улицы, попадая на ледяную поверхность испарителя кондиционера, резко охлаждается. При этом на пластинах испарителя оседает конденсат.

Что исправит чистка

Правильно выполненная процедура позволяет одновременно решить несколько проблем и сделает вашу езду на автомобиле комфортнее.

  1. Уберет неприятный запах, который разносится по всему салону.
  2. Предупредит износ системы — в противном случае потребуется замена на новое оборудование или используемого, а ремонт стоит не дешево.
  3. Не допустит проблем со здоровьем.

Как подготовиться

Чистка кондиционера автомобиля не потребует от вас много времени и усилий, если придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Откройте все окна в салоне.
  2. Выключите кондиционер и включите вентиляцию.
  3. Высушите испаритель, что необходимо для его чистки.
  4. Проведите чистку выбранным средством следовательно инструкции.

Чем чистить

Для того, чтобы проделать чистку кондиционера автомобиля своими руками, вам понадобятся следующие средства:

  • Хлоргексидин;
  • специальная пена для чистки кондиционеров;
  • шланг-удлинитель;
  • Лизоформин 3000;
  • Хлорамин Б;
  • CRC Airco Cleaner;
  • PRESTO Klimaanlagen-reiniger;
  • LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger.

Как чистить

Первым делом, что необходимо сделать — это заменить фильтр. Возможно, неприятный запах, возникает из-за него и основательную чистку кондиционера делать совсем и не обязательно.

Но, если при замене фильтра неприятный запах не исчез, чистка кондиционера в авто, осуществляется предложенными ниже способами. Выберите и примените наиболее подходящий для вас.

Способ 1

Перед тем, как почистить кондиционер в машине, приобретите в специализированном магазине хлоргексидин и примените его таким образом:

  1. Возьмите распылитель.
  2. Заправьте внутрь 3 упаковки хлоргексидина.
  3. Распылите средство в воздухозаборное отверстие — остатки выльются через дренаж.

Способ 2

Чистка автомобильного кондиционера своими руками осуществляется и специализированной пеной, которая продается в хозяйственных магазинах. Если решили опробовать такое средство, проделайте такие действия:

  1. Возьмите шланг-удлинитель.
  2. Вставьте до упора в дренажное отверстие.
  3. Встряхните пену и поднесите емкость к шлангу-удлинителю.
  4. Удерживайте баллон вертикально и запускайте пену.
  5. Подождите 20 минут — после истечения этого времени пена преобразуется в жидкость и вытечет через дренажное отверстие.
  6. Включите двигатель и систему регулирования микроклимата в машине.
  7. Направьте поток воздуха в направлении ноги/лицо.
  8. Закройте воздухозаборную заслонку.
  9. Выставьте вентилятор на максимальную скорость.
  10. Закройте окна и двери в салоне.
  11. Проводите вентиляцию в течение 10 минут, но помните, что при выполнении данного действия в салоне никого не должно быть.
  12. После окончания процедуры проветрите салон авто от резкого запаха.
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Способ 3

Чистка кондиционера авто своими руками при помощи химических средств.

Обязательно применяйте их по инструкции, указанной производителем. Однако алгоритм использования всех этих препаратов одинаковый:

  1. Снимите фильтр.
  2. Заполните воздуховоды выбранным средством через посадочное место.
  3. Оставьте средство на время, обозначенное в инструкции.
  4. Включите систему, периодически переключайте на разные режимы работы.
  5. Проветрите салон.

Способ 4 – Механический

Да, этот вид чистки сложнее химической, однако он эффективней.

Делать эту процедуру своими руками нужно, приготовив все необходимые инструменты и материалы, ведь в процессе чистки желательно заменить хладагент, патрубки и все уплотнительные шайбы.

  1. Итак, первым делом снимается приборная панель, чтобы получить доступ в район печки, где находится испаритель.
  2. После чего откачивается хладагент из системы кондиционирования.
  3. Если требуется снятие печки для доступа к патрубкам испарителя, то снимаем и ее.
  4. Отсоединяем все датчики и патрубки, идущие к радиатору теплообменника, аккуратно его извлекаем.
  5. Отмываем его мыльным раствором от грязи.
  6. После ручной чистки элементов климатической системы осуществляем сборку в обратном порядке, заменив, если требуется масло в компрессоре.

Напомним, 7 признаков, когда вашему авто пора на СТО.

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