Как почистить кондиционер в авто и сэкономить до 1000 грн

Когда нужно чистить кондиционер в авто и как это сделать своими руками, читайте в материале Фактов ICTV.

Кондиционер в машине чистить обязательно. И не только для устранения неприятного запаха, но и для предотвращения проблем со здоровьем.

Если регулярно не делать такую процедуру, в нем накапливаются микробы и при включении они начинают распространяются по салону автомобиля.

Сегодня за чистку автокондиционера на СТО просят в среднем 1000 грн. Из них, можно легко сэкономить более 800-900 грн, прочистив систему своими руками.

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Откуда запах

В системе вентиляции появляется пыль, которая смешивается с влагой испарителя, вследствие чего возникает благоприятная среда для размножения различных грибков и бактерий.

Частое включение и выключение системы регулирования микроклимата не дает стечь и испариться влаге через специальное дренажное отверстие.

Это дает возможность микробам быстро распространяться, особенно при жарких климатических условиях, что и становится причиной неприятного запаха в машине.

Кондиционер – это инкубатор для размножения микроорганизмов, ведь там темно и влажно. Когда мы включаем его, эти бактерии моментально попадают к нам в легкие.

Горячий воздух с улицы, попадая на ледяную поверхность испарителя кондиционера, резко охлаждается. При этом на пластинах испарителя оседает конденсат.

Что исправит чистка

Правильно выполненная процедура позволяет одновременно решить несколько проблем и сделает вашу езду на автомобиле комфортнее.

Уберет неприятный запах, который разносится по всему салону. Предупредит износ системы — в противном случае потребуется замена на новое оборудование или используемого, а ремонт стоит не дешево. Не допустит проблем со здоровьем.

Как подготовиться

Чистка кондиционера автомобиля не потребует от вас много времени и усилий, если придерживаться следующей последовательности действий:

Откройте все окна в салоне. Выключите кондиционер и включите вентиляцию. Высушите испаритель, что необходимо для его чистки. Проведите чистку выбранным средством следовательно инструкции.

Чем чистить

Для того, чтобы проделать чистку кондиционера автомобиля своими руками, вам понадобятся следующие средства:

Хлоргексидин;

специальная пена для чистки кондиционеров;

шланг-удлинитель;

Лизоформин 3000;

Хлорамин Б;

CRC Airco Cleaner;

PRESTO Klimaanlagen-reiniger;

LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger.

Как чистить

Первым делом, что необходимо сделать — это заменить фильтр. Возможно, неприятный запах, возникает из-за него и основательную чистку кондиционера делать совсем и не обязательно.

Но, если при замене фильтра неприятный запах не исчез, чистка кондиционера в авто, осуществляется предложенными ниже способами. Выберите и примените наиболее подходящий для вас.

Способ 1

Перед тем, как почистить кондиционер в машине, приобретите в специализированном магазине хлоргексидин и примените его таким образом:

Возьмите распылитель. Заправьте внутрь 3 упаковки хлоргексидина. Распылите средство в воздухозаборное отверстие — остатки выльются через дренаж.

Способ 2

Чистка автомобильного кондиционера своими руками осуществляется и специализированной пеной, которая продается в хозяйственных магазинах. Если решили опробовать такое средство, проделайте такие действия:

Возьмите шланг-удлинитель. Вставьте до упора в дренажное отверстие. Встряхните пену и поднесите емкость к шлангу-удлинителю. Удерживайте баллон вертикально и запускайте пену. Подождите 20 минут — после истечения этого времени пена преобразуется в жидкость и вытечет через дренажное отверстие. Включите двигатель и систему регулирования микроклимата в машине. Направьте поток воздуха в направлении ноги/лицо. Закройте воздухозаборную заслонку. Выставьте вентилятор на максимальную скорость. Закройте окна и двери в салоне. Проводите вентиляцию в течение 10 минут, но помните, что при выполнении данного действия в салоне никого не должно быть. После окончания процедуры проветрите салон авто от резкого запаха.

Способ 3

Чистка кондиционера авто своими руками при помощи химических средств.

Обязательно применяйте их по инструкции, указанной производителем. Однако алгоритм использования всех этих препаратов одинаковый:

Снимите фильтр. Заполните воздуховоды выбранным средством через посадочное место. Оставьте средство на время, обозначенное в инструкции. Включите систему, периодически переключайте на разные режимы работы. Проветрите салон.

Способ 4 – Механический

Да, этот вид чистки сложнее химической, однако он эффективней.

Делать эту процедуру своими руками нужно, приготовив все необходимые инструменты и материалы, ведь в процессе чистки желательно заменить хладагент, патрубки и все уплотнительные шайбы.

Итак, первым делом снимается приборная панель, чтобы получить доступ в район печки, где находится испаритель. После чего откачивается хладагент из системы кондиционирования. Если требуется снятие печки для доступа к патрубкам испарителя, то снимаем и ее. Отсоединяем все датчики и патрубки, идущие к радиатору теплообменника, аккуратно его извлекаем. Отмываем его мыльным раствором от грязи. После ручной чистки элементов климатической системы осуществляем сборку в обратном порядке, заменив, если требуется масло в компрессоре.

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