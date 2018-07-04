Как почистить кондиционер в авто и сэкономить до 1000 грн

Когда нужно чистить кондиционер в авто и как это сделать своими руками, читайте в материале Фактов ICTV.
Кондиционер в машине чистить обязательно. И не только для устранения неприятного запаха, но и для предотвращения проблем со здоровьем.
Если регулярно не делать такую процедуру, в нем накапливаются микробы и при включении они начинают распространяются по салону автомобиля.
Сегодня за чистку автокондиционера на СТО просят в среднем 1000 грн. Из них, можно легко сэкономить более 800-900 грн, прочистив систему своими руками.
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Откуда запах
В системе вентиляции появляется пыль, которая смешивается с влагой испарителя, вследствие чего возникает благоприятная среда для размножения различных грибков и бактерий.
Частое включение и выключение системы регулирования микроклимата не дает стечь и испариться влаге через специальное дренажное отверстие.
Это дает возможность микробам быстро распространяться, особенно при жарких климатических условиях, что и становится причиной неприятного запаха в машине.
Кондиционер – это инкубатор для размножения микроорганизмов, ведь там темно и влажно. Когда мы включаем его, эти бактерии моментально попадают к нам в легкие.
Горячий воздух с улицы, попадая на ледяную поверхность испарителя кондиционера, резко охлаждается. При этом на пластинах испарителя оседает конденсат.
Что исправит чистка
Правильно выполненная процедура позволяет одновременно решить несколько проблем и сделает вашу езду на автомобиле комфортнее.
- Уберет неприятный запах, который разносится по всему салону.
- Предупредит износ системы — в противном случае потребуется замена на новое оборудование или используемого, а ремонт стоит не дешево.
- Не допустит проблем со здоровьем.
Как подготовиться
Чистка кондиционера автомобиля не потребует от вас много времени и усилий, если придерживаться следующей последовательности действий:
- Откройте все окна в салоне.
- Выключите кондиционер и включите вентиляцию.
- Высушите испаритель, что необходимо для его чистки.
- Проведите чистку выбранным средством следовательно инструкции.
Чем чистить
Для того, чтобы проделать чистку кондиционера автомобиля своими руками, вам понадобятся следующие средства:
- Хлоргексидин;
- специальная пена для чистки кондиционеров;
- шланг-удлинитель;
- Лизоформин 3000;
- Хлорамин Б;
- CRC Airco Cleaner;
- PRESTO Klimaanlagen-reiniger;
- LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger.
Как чистить
Первым делом, что необходимо сделать — это заменить фильтр. Возможно, неприятный запах, возникает из-за него и основательную чистку кондиционера делать совсем и не обязательно.
Но, если при замене фильтра неприятный запах не исчез, чистка кондиционера в авто, осуществляется предложенными ниже способами. Выберите и примените наиболее подходящий для вас.
Способ 1
Перед тем, как почистить кондиционер в машине, приобретите в специализированном магазине хлоргексидин и примените его таким образом:
- Возьмите распылитель.
- Заправьте внутрь 3 упаковки хлоргексидина.
- Распылите средство в воздухозаборное отверстие — остатки выльются через дренаж.
Способ 2
Чистка автомобильного кондиционера своими руками осуществляется и специализированной пеной, которая продается в хозяйственных магазинах. Если решили опробовать такое средство, проделайте такие действия:
- Возьмите шланг-удлинитель.
- Вставьте до упора в дренажное отверстие.
- Встряхните пену и поднесите емкость к шлангу-удлинителю.
- Удерживайте баллон вертикально и запускайте пену.
- Подождите 20 минут — после истечения этого времени пена преобразуется в жидкость и вытечет через дренажное отверстие.
- Включите двигатель и систему регулирования микроклимата в машине.
- Направьте поток воздуха в направлении ноги/лицо.
- Закройте воздухозаборную заслонку.
- Выставьте вентилятор на максимальную скорость.
- Закройте окна и двери в салоне.
- Проводите вентиляцию в течение 10 минут, но помните, что при выполнении данного действия в салоне никого не должно быть.
- После окончания процедуры проветрите салон авто от резкого запаха.
Способ 3
Чистка кондиционера авто своими руками при помощи химических средств.
Обязательно применяйте их по инструкции, указанной производителем. Однако алгоритм использования всех этих препаратов одинаковый:
- Снимите фильтр.
- Заполните воздуховоды выбранным средством через посадочное место.
- Оставьте средство на время, обозначенное в инструкции.
- Включите систему, периодически переключайте на разные режимы работы.
- Проветрите салон.
Способ 4 – Механический
Да, этот вид чистки сложнее химической, однако он эффективней.
Делать эту процедуру своими руками нужно, приготовив все необходимые инструменты и материалы, ведь в процессе чистки желательно заменить хладагент, патрубки и все уплотнительные шайбы.
- Итак, первым делом снимается приборная панель, чтобы получить доступ в район печки, где находится испаритель.
- После чего откачивается хладагент из системы кондиционирования.
- Если требуется снятие печки для доступа к патрубкам испарителя, то снимаем и ее.
- Отсоединяем все датчики и патрубки, идущие к радиатору теплообменника, аккуратно его извлекаем.
- Отмываем его мыльным раствором от грязи.
- После ручной чистки элементов климатической системы осуществляем сборку в обратном порядке, заменив, если требуется масло в компрессоре.
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