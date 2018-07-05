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7 тыс машин за 4 часа: Ford троллит Tesla

В Ford похвастались, что их скорость выпуска автомобилей гораздо выше, чем у конкурентов из Tesla.

Глава компании Ford Стивен Армстронг написал, что его компания выпускает 7 тысяч машин за 4 часа, в ответ на заявление Илона Маска о выпуске 7 тысяч автомобилей Tesla за 7 дней.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Читайте: Маск нашел шпиона среди сотрудников Tesla

Однако, при большей скорости выпуска машин, компания Ford дешевле конкурента: рыночная стоимость Ford оценивается в 43 млрд долларов, а Tesla – в 54 млрд.

Напомним, Киев планирует убедить компанию Tesla производить электрические батареи в Украине.

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