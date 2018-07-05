Путешествие на авто. Как собраться в дорогу – 5 советов

Подготовиться к длительной поездке на авто нужно заранее. Например, составить списки необходимых вещей и упаковать развлечения в дорогу.

Чтобы длительное путешествие на автомобиле не превратилась в ад, воспользуйтесь 5-ю простыми советами, пишет znaj.ua.

Составьте списки за неделю-две до поездки. Пропишите перечень вещей, которые вы возьмете с собой, а также список дел, которые необходимо сделать до поездки.

К примеру, подготовка авто к перевозке, мойка, полировка или чистка.

Запись на бумаге поможет вам меньше переживать о том, что вы что-то забудете.

Соберите вещи за несколько дней до поездки. Это позволит обдумать, какие вещи необходимо добавить/убрать, а также снизит уровень стресса.

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Упакуйте дополнительный ручной багаж. Вы можете положить книги, электронные развлечения, закуски, которые не портятся, а также напитки.

Учтите, что если возьмете в дорогу газированные напитки, из них может выйти газ.

Убедитесь, что собрали развлечения в дорогу. Если берете портативный DVD-плеер, заранее убедитесь, что авто подготовлено к его установке.

Если едете с ребенком, не забудьте взять игрушки.

Зарядите все электронные устройства, даже если есть зарядное устройство для авто.

Намного комфортнее сидеть на заднем сиденье с телефоном или планшетом, а не путаться в шнурах.

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