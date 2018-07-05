Штрафы и конфискация авто: полиция начала охоту на евробляхи

Полиция начала охотиться на нарушителей на авто с евробляхами.

Информацию об авто на еврономерах полицейские вносят в систему Рубеж. Она считывает номер автомобиля и сообщает, есть ли он в базе розыска.

После этого правоохранители имеют законные основания останавливать и наказывать водителей, авто которых находятся в Украине в режиме временного ввоза, но не зарегистрированы. Теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания авто в Украине, но и имеет право выписать штраф – 255 гривен.

За повторное нарушение могут забрать водительские права на полгода и даже конфисковать машину.

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