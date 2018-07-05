Тест-драйв Citroen C1: бюджетный малыш

На тест-драйве у Факты ICTV побывала 5-дверная версия Citroen C1 в максимальной комплектации и с набором дополнительных опций.
Городской хэтчбек Citroen C1 дебютировал в 2014 году в Женеве, а добрался до Украины лишь в прошлом году.
Citroen C1 является совместной разработкой компаний PSA Peugeot Citroen и Toyota. Его братьями по платформе выступили Peugeot 107 и Toyota Aygo.
В Украине хэтчбек Citroen C1 доступен в 3- и 5-дверном варианте.
Citroen C1 предлагается c одним вариантом бензинового двигателя объемом 1,0 л VTi, мощностью 68 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 95 Нм / 4300 об.мин. Мотор комплектуется 5-ступенчатой МКПП либо 5-ступенчатым “роботом” (РКПП).
На выбор предлагается три варианта комплектации: LIVE, FEEL, SHINE.
Citroen C1 в 3-дверном варианте с двигателем 1,0 л VTi 68, МКПП и в комплектации LIVE обойдется примерно в $12 тыс.
Citroen C1 в 5-дверном варианте с двигателем 1,0 л VTi 68, МКПП и в максимальной комплектации LIVE обойдется примерно в $13,2 тыс.
Если говорить о всех возможных дополнительный опциях за доплату, то это еще примерно $3,7 тыс.
На тест-драйве у Фактов ICTV побывала 5-дверная версия Citroen C1 в максимальной комплектации и с набором дополнительных опций.
Дизайн
Яркий и дерзкий – первые слова, которые пришли мне в голову при первой встрече с “малышом” Citroen C1.
Спереди под двойным блоком фар выделяются светодиодные дневные ходовые огни, которые расположены вертикально.
Citroen назвал их “фирменным автографом”, который должен подчеркнуть технологичность городского хэтчбека.
Симпатично смотрятся и задние фактурные фонари выступающие за контуры кузова.
Дабы расширить возможности персонализации, французы предлагают двухцветный окрас кузова, как у Citroen C3 и Citroen C3 Aircross, которые также побывали у нас на тест-драйве.
Салон
Доступ в салон бесключевой, двигатель заводится с помощью кнопки, что лично меня удивило в бюджетном автомобиле. 🙂
Салон не менее яркий, чем экстерьер, чего только стоит разноцветный окрас тканевого салона. 🙂
Материалы, само собой разумеется, бюджетные, как и весь автомобиль в целом. Пластик жесткий, но не скрипучий и изьянов сборки мной замечено не было. Есть и неприкрытые пластиком металлические элементы на дверных картах.
Передние сидения ковшеобразные, с механической регулировкой. Кресла комфортные, мне с ростом 1,87 м удалось оптимально устроится за рулем “малыша”.
Места над головой у водителя и переднего пассажира достаточно, даже с запасом. В целом, в салоне царит минимализм. Ничего лишнего.
На панели приборов расположен внушительных размеров спидометр, а слева от него, отдельно выведен тахометр.
Бортовой компьютер отображается в центре спидометра и управляется специально выведенными кнопками на панели приборов.
Руль удобный, в нашей комплектации он был с кожаной отделкой.
На руле расположено управление телефоном и медиа.
По центру расположен экран мультимедийной системы диагональю 7″ дюймов. Экран удобный, меню не сложное, но по началу я немного путался с настройками. Несколько дней достаточно, чтобы быть “как у себя дома”. 🙂
На дисплей выводится мультимедиа, картинка камеры заднего вида и некоторые приложения смартфона, ведь система поддерживает функции Apple Car Play, Android Auto и Mirror Link.
Есть один USB порт, через который можно подключать свой гаджет для зарядки и синхронизации с системой. Также есть разъем AUX для подключения носитилей с музыкой.
Музыка звучит нормально, нет каких-либо изъянов и “хрипов”, но и отметить особо нечего. Всего в Citroen C1 установлено 4 динамика.
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Под мультимедийным экраном расположен отдельный блок управления климат-контролем с информативным дисплеем и кнопочным управлением.
Внизу центральной консоли находится два подстаканника и ниша под телефон.
Есть карманы под воду в картах дверей, а также ниша для бутылки воды в перчаточном ящике, что является своеобразной фишкой Citroen C1.
Сзади места ограничено, что ожидаемо. Втроем на втором ряду будет очень тесно, не рекомендую. 🙂
Вдвоем терпимо, места над головой и для ног впритык, но ехать можно. За настроенным под себя водительским сидением, во втором ряду сидений я уже упирался в переднее сидение коленями.
В отличии от водителя и переднего пассажира, сзади нет электростеклоподъемников, а окна открываются лишь в режим проветривания.
Багажник в Citroen C1 небольшой, как и вся машина. Объем багажника составляет 196 /180 л (с ремкомплектом / запасным колесом).
По необходимости задний ряд сидений можно сложить в соотношении 50/50. Это позволит перевозить объемный и более габаритный багаж.
Город
Citroen C1 оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем 1,0 л VTi, мощностью 68 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 95 Нм / 4300 об.мин. Мотор работает в паре с 5-ступенчатым “роботом” (РКПП).
Да, ожидаемо эта парочка не демонстрирует захватывающей динамики, но и не для этого она создана. До 100 км/ч Citroen C1 разгоняется за 15,9 с.
Зато она поможет вам сэкономить на топливе, расход которого в городе у меня составлял 5,8 л /100 км.
Как и присуще трехцилиндровым двигателям, лишние вибрации и шумы попадают в салон.
Благодаря системе помощи при старте в гору, Citroen C1 не откатывается назад, а это немало важно с роботизированной КПП.
“Робот” адекватно выполняет свою функцию КПП, но специфические рывки и дергания все же присутствуют.
Подвеска у Citroen C1, на мое удивление, оказалась довольно мягкой. Да, это не предел мечтаний, но Citroen C1 комфортний “малый”.
Спереди установлена подвеска МакФерсон, а сзади П-образная балка кручения.
Габариты у Citroen C1 читабельные. Парковочных датчиков нет, но есть камера заднего вида, которая благодаря удачному расположению над номерным знаком выдает очень информативную картинку.
Габаритные размеры:
- Длина 3466 мм
- Ширина 1884 мм (С учетом зеркал)
- Высота 1460 мм
- Колесная база 2340 мм
- Клиренс 150 мм
Клиренс у Citroen C1 составляет 150 мм. Его хватает в городе чтобы аккуратно выскочить на бровку и безболезненно проехать “лежащих полицейских”.
Шумоизоляция в Citroen C1 на среднем уровне. В салоне отчетливо слышны попадания всех камушков, песка, дождевой воды и прочего под колесные арки.
Выезжать на Citroen C1 далеко от асфальта не стоит, особенно при полной погрузке с четырьмя пассажирами на борту. На щадящий пикник на пересеченной местности – да, но не более, а то рискуете либо застрять, либо цепляться защитой и бамперами на буграх и ямах. Citroen C1 городской обитатель, природа – это не его. 🙂
Citroen C1 оснащен целым рядом вспомогательных систем безопасности, таких как система экстренного торможения в условиях города (Active Safety Brake), которая ассистирует водителю и в случае сближения помогает избежать столкновения применив торможение.
Также есть и система контроля полосы движения, которая сигнализирует водителю про непреднамеренный съезд с полосы.
Итог
Бюджетный, яркий и достаточно функциональный Citroen C1 оставил положительные впечатления после себя.
Шумоизоляцию и бюджетные материалы перекрывает заманчивая стоимость, а малолитражный двигатель и иногда робкую КПП перекрывает небольшой расход топлива.
Решать, как всегда, Вам. 🙂
Олесь Куница