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Тест-драйв Citroen C1: бюджетный малыш

На тест-драйве у Факты ICTV побывала 5-дверная версия Citroen C1 в максимальной комплектации и с набором дополнительных опций.

Городской хэтчбек Citroen C1 дебютировал в 2014 году в Женеве, а добрался до Украины лишь в прошлом году.

Citroen C1 является совместной разработкой компаний PSA Peugeot Citroen и Toyota. Его братьями по платформе выступили Peugeot 107 и Toyota Aygo.

В Украине хэтчбек Citroen C1 доступен в 3- и 5-дверном варианте.

Citroen C1 предлагается c одним вариантом бензинового двигателя объемом 1,0 л VTi, мощностью 68 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 95 Нм / 4300 об.мин. Мотор комплектуется 5-ступенчатой МКПП либо 5-ступенчатым “роботом” (РКПП).

На выбор предлагается три варианта комплектации: LIVE, FEEL, SHINE.

Citroen C1 в 3-дверном варианте с двигателем 1,0 л VTi 68, МКПП и в комплектации LIVE обойдется примерно в $12 тыс.

Citroen C1 в 5-дверном варианте с двигателем 1,0 л VTi 68, МКПП и в максимальной комплектации LIVE обойдется примерно в $13,2 тыс.

Если говорить о всех возможных дополнительный опциях за доплату, то это еще примерно $3,7 тыс.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала 5-дверная версия Citroen C1 в максимальной комплектации и с набором дополнительных опций.

Дизайн

Яркий и дерзкий – первые слова, которые пришли мне в голову при первой встрече с “малышом” Citroen C1.

Спереди под двойным блоком фар выделяются светодиодные дневные ходовые огни, которые расположены вертикально.

Citroen назвал их “фирменным автографом”, который должен подчеркнуть технологичность городского хэтчбека.

Симпатично смотрятся и задние фактурные фонари выступающие за контуры кузова.

Дабы расширить возможности персонализации, французы предлагают двухцветный окрас кузова, как у Citroen C3 и Citroen C3 Aircross, которые также побывали у нас на тест-драйве.

Салон

Доступ в салон бесключевой, двигатель заводится с помощью кнопки, что лично меня удивило в бюджетном автомобиле. 🙂

Салон не менее яркий, чем экстерьер, чего только стоит разноцветный окрас тканевого салона. 🙂

Материалы, само собой разумеется, бюджетные, как и весь автомобиль в целом. Пластик жесткий, но не скрипучий и изьянов сборки мной замечено не было. Есть и неприкрытые пластиком металлические элементы на дверных картах.

Передние сидения ковшеобразные, с механической регулировкой. Кресла комфортные, мне с ростом 1,87 м удалось оптимально устроится за рулем “малыша”.

Места над головой у водителя и переднего пассажира достаточно, даже с запасом. В целом, в салоне царит минимализм. Ничего лишнего.

На панели приборов расположен внушительных размеров спидометр, а слева от него, отдельно выведен тахометр.

Бортовой компьютер отображается в центре спидометра и управляется специально выведенными кнопками на панели приборов.

Руль удобный, в нашей комплектации он был с кожаной отделкой.

На руле расположено управление телефоном и медиа.

По центру расположен экран мультимедийной системы диагональю 7″ дюймов. Экран удобный, меню не сложное, но по началу я немного путался с настройками. Несколько дней достаточно, чтобы быть “как у себя дома”. 🙂

На дисплей выводится мультимедиа, картинка камеры заднего вида и некоторые приложения смартфона, ведь система поддерживает функции Apple Car Play, Android Auto и Mirror Link.

Есть один USB порт, через который можно подключать свой гаджет для зарядки и синхронизации с системой. Также есть разъем AUX для подключения носитилей с музыкой.

Музыка звучит нормально, нет каких-либо изъянов и “хрипов”, но и отметить особо нечего. Всего в Citroen C1 установлено 4 динамика.
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Под мультимедийным экраном расположен отдельный блок управления климат-контролем с информативным дисплеем и кнопочным управлением.

Внизу центральной консоли находится два подстаканника и ниша под телефон.

Есть карманы под воду в картах дверей, а также ниша для бутылки воды в перчаточном ящике, что является своеобразной фишкой Citroen C1.

Сзади места ограничено, что ожидаемо. Втроем на втором ряду будет очень тесно, не рекомендую. 🙂

Вдвоем терпимо, места над головой и для ног впритык, но ехать можно. За настроенным под себя водительским сидением, во втором ряду сидений я уже упирался в переднее сидение коленями.

В отличии от водителя и переднего пассажира, сзади нет электростеклоподъемников, а окна открываются лишь в режим проветривания.

Багажник в Citroen C1 небольшой, как и вся машина. Объем багажника составляет 196 /180 л (с ремкомплектом / запасным колесом).

По необходимости задний ряд сидений можно сложить в соотношении 50/50. Это позволит перевозить объемный и более габаритный багаж.

Город

Citroen C1 оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем 1,0 л VTi, мощностью 68 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 95 Нм / 4300 об.мин. Мотор работает в паре с 5-ступенчатым “роботом” (РКПП).

Да, ожидаемо эта парочка не демонстрирует захватывающей динамики, но и не для этого она создана. До 100 км/ч Citroen C1 разгоняется за 15,9 с.

Зато она поможет вам сэкономить на топливе, расход которого в городе у меня составлял 5,8 л /100 км.

Как и присуще трехцилиндровым двигателям, лишние вибрации и шумы попадают в салон.

Благодаря системе помощи при старте в гору, Citroen C1 не откатывается назад, а это немало важно с роботизированной КПП.

“Робот” адекватно выполняет свою функцию КПП, но специфические рывки и дергания все же присутствуют.

Подвеска у Citroen C1, на мое удивление, оказалась довольно мягкой. Да, это не предел мечтаний, но Citroen C1 комфортний “малый”.

Спереди установлена подвеска МакФерсон, а сзади П-образная балка кручения.

Габариты у Citroen C1 читабельные. Парковочных датчиков нет, но есть камера заднего вида, которая благодаря удачному расположению над номерным знаком выдает очень информативную картинку.

Габаритные размеры:

  • Длина 3466 мм
  • Ширина 1884 мм (С учетом зеркал)
  • Высота 1460 мм
  • Колесная база 2340 мм
  • Клиренс  150 мм

Клиренс у Citroen C1 составляет 150 мм. Его хватает в городе чтобы аккуратно выскочить на бровку и безболезненно проехать “лежащих полицейских”.

Шумоизоляция в Citroen C1 на среднем уровне. В салоне отчетливо слышны попадания всех камушков, песка, дождевой воды и прочего под колесные арки.

Выезжать на Citroen C1 далеко от асфальта не стоит, особенно при полной погрузке с четырьмя пассажирами на борту. На щадящий пикник на пересеченной местности – да, но не более, а то рискуете либо застрять, либо цепляться защитой и бамперами на буграх и ямах. Citroen C1 городской обитатель, природа – это не его. 🙂

Citroen C1 оснащен целым рядом вспомогательных систем безопасности, таких как система экстренного торможения в условиях города (Active Safety Brake), которая ассистирует водителю и в случае сближения помогает избежать столкновения применив торможение.

Также есть и система контроля полосы движения, которая сигнализирует водителю про непреднамеренный съезд с полосы.

Итог

Бюджетный, яркий и достаточно функциональный Citroen C1 оставил положительные впечатления после себя.

Шумоизоляцию и бюджетные материалы перекрывает заманчивая стоимость, а малолитражный двигатель и иногда робкую КПП перекрывает небольшой расход топлива.

Решать, как всегда, Вам. 🙂

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Тест-драйв Citroen C1: бюджетный малыш / 21 фотографий

Олесь Куница

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